西九音樂節｜陳卓賢為音樂馬拉松「特瞓」備戰 Ian坦言想今年開個人騷

MIRROR成員陳卓賢(Ian)昨晚(4月1 日)在《POPFEST HKT西九音樂節：越流行》壓軸演出，Ian以一身黑西裝登場，首先以輕快的《Got u》作熱身，繼而先後唱出《Distance》、蔡健雅的《拋物線》，熱身過後，Ian不時與觀眾互動，當唱《地球上的最後一朵花》，他更指導教觀眾大合唱「Hoah-eh-oh-oh」，然後稍停下來飲水，他笑言睇騷見表演者飲水，觀眾就會尖叫，此話即引來全場呼叫。接著他唱出首支包辦曲詞的《鯨落》，以及重新編曲的《留一天與你喘息》，不時遞咪給Hellosss接力唱。

公開爭取開騷

Ian在開騷前表示心情興奮又緊張，他形容今次是個人音樂上的馬拉松，首次連續唱5-6首歌，問到如何備戰？他指出，由於早前拍劇較忙，故沒有跑步練氣，但早已做了Band rehearsal，「今次沒反而是『特瞓』，瞓多啲來補充體力，望以最好狀態開騷。」

首次個人參加大型戶外音樂節的演出，Ian坦言想開個人演唱會，其實很多歌曲在製作時，腦海已構思在演唱時如何編排，想由開場到起承轉合，可以呈現心目中的畫面讓大家看，Ian隨即呼籲，「公開爭取，透過畫面話大家聽，我想(個人騷)！」沒有甚麼指定場地，戶內或戶外也沒所謂，只盼能有更多Hellosss入場，在舒適環境下睇騷，問到是否想今年達成開騷目標？Ian秒回：「想，如果可以聽日就嚟啦！其實自己心急，很多歌有唔同編排和互動方式，仍未有機會嘗試，希望可盡快玩俾大家聽。」