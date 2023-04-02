西九音樂節｜Anson Lo盧瀚霆壓軸出場 露白滑纖腰自摸high爆全場(有訪問片+多相)

Anson Lo露腰打扮，白滑的腰枝一覽無遺。

MIRROR的姜濤與盧瀚霆(Anson Lo)於《POPFEST HKT西九音樂節：越流行》壓軸出場。他們的演出部份先由姜濤連續跳唱6首歌曲開始，接著有Anson Lo登場，他以一身牛仔打扮示人，而內裡所穿的黑色衫，更讓其白滑纖腰展露於人前。他以《Mr. Stranger》、《EGO》為其演出部份揭開序幕。 Anson Lo在台上提到在日本拍攝期間，非常想念父母、家中愛犬Amber及神徒，即時跟台下的教父教母、親友打招呼，接著唱出《#不可愛教主 》時，與神徒互動合唱，他亦首度公開演唱新歌《Money》，最後以《#Megahit 》為今次西九音樂節劃上完美句號。

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上台前有食飯 Anson Lo接受訪問時稱，自上次KKBox後，已經很久沒有大型的公開演出，試過在公開活動不適暈倒的他，遵守承諾不再空肚上台，他特別吃了一大碗飯及飲了三大支水上台，為了令自己有健康身體應付表演，「大家不用太擔心我」。他透露父母及親戚今晚有到場欣賞演出，但由於天雨關係，擔憂他們會凍親，然而教母又很想看他表演，所以著他們要多喝水及小心，他又坦言：「不夠門票，只能父母及兩名親戚到場。」每次看到屋企人在台下看自己表演，感覺好sweet。