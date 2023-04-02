西九音樂節｜Anson Lo盧瀚霆壓軸出場 露白滑纖腰自摸high爆全場(有訪問片+多相)

MIRROR的姜濤與盧瀚霆(Anson Lo)於《POPFEST HKT西九音樂節：越流行》壓軸出場。他們的演出部份先由姜濤連續跳唱6首歌曲開始，接著有Anson Lo登場，他以一身牛仔打扮示人，而內裡所穿的黑色衫，更讓其白滑纖腰展露於人前。他以《Mr. Stranger》、《EGO》為其演出部份揭開序幕。
Anson Lo在台上提到在日本拍攝期間，非常想念父母、家中愛犬Amber及神徒，即時跟台下的教父教母、親友打招呼，接著唱出《#不可愛教主 》時，與神徒互動合唱，他亦首度公開演唱新歌《Money》，最後以《#Megahit 》為今次西九音樂節劃上完美句號。
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上台前有食飯
Anson Lo接受訪問時稱，自上次KKBox後，已經很久沒有大型的公開演出，試過在公開活動不適暈倒的他，遵守承諾不再空肚上台，他特別吃了一大碗飯及飲了三大支水上台，為了令自己有健康身體應付表演，「大家不用太擔心我」。他透露父母及親戚今晚有到場欣賞演出，但由於天雨關係，擔憂他們會凍親，然而教母又很想看他表演，所以著他們要多喝水及小心，他又坦言：「不夠門票，只能父母及兩名親戚到場。」每次看到屋企人在台下看自己表演，感覺好sweet。
新片多動作場面
Anson Lo透露，在《12怪盗》中有不少打鬥場面，他笑言根據過去經驗，肌肉會愈打愈勁，「明天都會拍打戲，會提早幾小時去學習動作，未來都仲有幾組打戲，沒有吊威吔，全程會親身上陣。」他憶述之前拍攝《假冒女團》時，不知道拍動作場面前一定要鬆筋，所以早前到日本拍攝時，一直保持拉筋的習慣，「現在我可以踢腿至大家的膊頭高度」。
提到將到馬來西亞演出，但有不少拍攝工作在身，未必有時間彩排，Anson Lo反而稱今次編排得很好，因為有休息時間。問到他最期待在馬來西亞見到哪位歌手，他表示：「好想見到Hebe，因為自己讀書時去唱K，也是點唱最多對方的歌。」