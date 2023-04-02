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娛樂
2023-04-02 23:06:31

西九音樂節｜Anson Lo盧瀚霆壓軸出場 露白滑纖腰自摸high爆全場(有訪問片+多相)

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Anson Lo露腰打扮，白滑的腰枝一覽無遺。

MIRROR的姜濤與盧瀚霆(Anson Lo)於《POPFEST HKT西九音樂節：越流行壓軸出場。他們的演出部份先由姜濤連續跳唱6首歌曲開始，接著有Anson Lo登場，他以一身牛仔打扮示人，而內裡所穿的黑色衫，更讓其白滑纖腰展露於人前。他以《Mr. Stranger》、《EGO》為其演出部份揭開序幕。

Anson Lo在台上提到在日本拍攝期間，非常想念父母、家中愛犬Amber及神徒，即時跟台下的教父教母、親友打招呼，接著唱出《#不可愛教主 》時，與神徒互動合唱，他亦首度公開演唱新歌《Money》，最後以《#Megahit 》為今次西九音樂節劃上完美句號。

即睇Anson Lo表演相片

Anson Lo在西九音樂節壓軸出場。(鍾式明攝) Anson Lo在西九音樂節壓軸出場。(鍾式明攝) Anson Lo在西九音樂節壓軸出場。(鍾式明攝) Anson Lo在西九音樂節壓軸出場。(鍾式明攝) Anson Lo在西九音樂節壓軸出場。(鍾式明攝) Anson Lo在西九音樂節壓軸出場。(鍾式明攝) Anson Lo在西九音樂節壓軸出場。(鍾式明攝) Anson Lo在西九音樂節壓軸出場。(鍾式明攝) Anson Lo在西九音樂節壓軸出場。(鍾式明攝) Anson Lo在西九音樂節壓軸出場。(鍾式明攝) Anson Lo在西九音樂節壓軸出場。(鍾式明攝) Anson Lo在西九音樂節壓軸出場。(鍾式明攝)

上台前有食飯

Anson Lo接受訪問時稱，自上次KKBox後，已經很久沒有大型的公開演出，試過在公開活動不適暈倒的他，遵守承諾不再空肚上台，他特別吃了一大碗飯及飲了三大支水上台，為了令自己有健康身體應付表演，「大家不用太擔心我」。他透露父母及親戚今晚有到場欣賞演出，但由於天雨關係，擔憂他們會凍親，然而教母又很想看他表演，所以著他們要多喝水及小心，他又坦言：「不夠門票，只能父母及兩名親戚到場。」每次看到屋企人在台下看自己表演，感覺好sweet。

新片多動作場面

Anson Lo透露，在《12怪盗》中有不少打鬥場面，他笑言根據過去經驗，肌肉會愈打愈勁，「明天都會拍打戲，會提早幾小時去學習動作，未來都仲有幾組打戲，沒有吊威吔，全程會親身上陣。」他憶述之前拍攝《假冒女團》時，不知道拍動作場面前一定要鬆筋，所以早前到日本拍攝時，一直保持拉筋的習慣，「現在我可以踢腿至大家的膊頭高度」。

提到將到馬來西亞演出，但有不少拍攝工作在身，未必有時間彩排，Anson Lo反而稱今次編排得很好，因為有休息時間。問到他最期待在馬來西亞見到哪位歌手，他表示：「好想見到Hebe，因為自己讀書時去唱K，也是點唱最多對方的歌。」

Anson Lo Anson Lo Anson Lo Anson Lo Anson Lo Anson Lo Anson Lo Anson Lo 姜濤與Anson Lo在演出後心情輕鬆，在後台受訪拍照。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後心情輕鬆，在後台受訪拍照。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，兩人派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，兩人派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，姜son大玩派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，姜son大玩派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，兩人派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，兩人派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，姜son大玩派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，姜son大玩派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，姜son大玩派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，姜son大玩派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝)
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