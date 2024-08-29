西九音樂節｜Anson Lo身形獲大表波認證 Stanley明白Alton發文用意(有片)

Anson Lo 身型媲美《激戰》張家輝

Anson Lo第二年出席該活動，他希望今年可以大搞新意思，與fans一齊創造深刻回憶，盼屆時可以與fans有更多互動。Stanley再旁即問是否會除衫，Anson Lo表示不會，更反問Stanley是否會除衫。Anson Lo自認沒有資格除衫，Stanley即表示對方的身材可以媲美《激戰》中的張家輝。

提到Stanley會出新歌，問到是否為了今次演出，Stanley否認並謂今次的表演項目是跳舞。Anson Lo稱自己下一首新歌應該在10月推出，亦希望可以趕及在西九音樂節首次獻唱。問到何時再與MIRROR一齊拍團綜，他們表示會在年底拍攝，希望可以舒服及飲飲食食。