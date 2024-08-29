西九音樂節｜Anson Lo身形獲大表波認證 Stanley明白Alton發文用意(有片)

「HKT西九音樂節」將於2024年10月31日至11月3日舉行，活動首日有男團MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、魏浚笙(Jeffrey)等本地歌手坐鎮，而第二日就由英國R&B女歌手Jorja Smith、日本滿島光&著名音樂監製MONDO GROSSO等海外表演者輪流上陣。
Anson Lo身型媲美《激戰》張家輝
Anson Lo第二年出席該活動，他希望今年可以大搞新意思，與fans一齊創造深刻回憶，盼屆時可以與fans有更多互動。Stanley再旁即問是否會除衫，Anson Lo表示不會，更反問Stanley是否會除衫。Anson Lo自認沒有資格除衫，Stanley即表示對方的身材可以媲美《激戰》中的張家輝。
提到Stanley會出新歌，問到是否為了今次演出，Stanley否認並謂今次的表演項目是跳舞。Anson Lo稱自己下一首新歌應該在10月推出，亦希望可以趕及在西九音樂節首次獻唱。問到何時再與MIRROR一齊拍團綜，他們表示會在年底拍攝，希望可以舒服及飲飲食食。
無眼睇Alina火辣照？
提到Stanley不停被人貼出黑圖，他認為源頭是Edan，更謂很多fans提供Edan的黑圖讓他回擊。對於女友Alina貼出火辣照片，Stanley就擰晒頭說︰「唉！算啦！靚咪得囉！」問到他是否有微言，他稱Alina這輯照片在較早時間拍攝，自己看過照片也覺得很靚，並謂Alina嫌他的品味一般，因此沒有讓他揀相。
明白Alton出po用意
Stanley與姜濤拍攝《無用的謊言》已經煞科，他坦言拍攝過程非常辛苦，很開心可以拍完。他又指姜濤的戲份因為很多及急趕，令到姜濤的體力消耗甚大，日夜顛倒，但就不知道對方會否去旅行休息。Alton在社交平台談到一些私追fans的行為，Stanley認為Alton是希望大家可以互相尊重，不要影響拍攝，並不是針對個別fans的行為。