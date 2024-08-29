西九音樂節｜KC被指藐爆Anson Lo惹不滿 重演胡定欣楊茜堯經典一幕

《HKT西九音樂節》將於10底舉行，MIRROR的盧瀚霆(Anson Lo)、邱士縉(Stanley)、《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠、《全民造星V》的香胤宅(Lyman)、KC黃家灝、Tsoul田曜誠、YT周殷廷等出席記者會。大會邀請一眾歌手上台時，影片見到站在頭排的Anson Lo轉身跟站在他身後的KC及Tsoul打招呼，但KC其後因為一個動作，被指藐爆Anson Lo，成為網上熱話。
KC藐爆Anson Lo？
直播畫面見到Anson Lo跟KC及Tsoul打招呼，KC就戚眉回應，Tsoul就點頭示意。其後Anson Lo轉向觀眾席，KC及Tsoul四目交投，KC做出類似「你好呀」的口型，Tsoul亦同一時間露出笑容。由於KC做完相關動作之後，便回復cool爆的樣子，令網民質疑他是藐爆Anson Lo的行為。然而，KC與Tsoul一向老友鬼鬼，不排除KC只是跟Tsoul以另一個方式打招呼。
至於Anson Lo與KC在後台就表現沒有特別，更應記者要求連同Stanley、Lyman及Tsoul一齊影合照。
楊怡胡定欣gif有新版
與此同時，有網民認為今次事件終於換來「楊怡胡定欣gif終於有新版」。2010年12月《萬千星輝頒獎典禮》中，螢幕捕捉到楊怡(現名︰楊茜堯)「藐」身旁的胡定欣後，不屑地避開她和另一邊的徐子珊說話，貌似在恥笑胡定欣。有網民憑口型為楊怡配上不同對白。