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娛樂
2024-08-29 20:38:53

西九音樂節｜KC被指藐爆Anson Lo惹不滿 重演胡定欣楊茜堯經典一幕

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KC被指藐爆Anson Lo，畫面令人想起胡定欣楊茜堯經典一幕。

KC被指藐爆Anson Lo，畫面令人想起胡定欣楊茜堯經典一幕。

HKT西九音樂節》將於10底舉行，MIRROR的盧瀚霆(Anson Lo)、邱士縉(Stanley)、《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠、《全民造星V》的香胤宅(Lyman)KC黃家灝、Tsoul田曜誠、YT周殷廷等出席記者會。大會邀請一眾歌手上台時，影片見到站在頭排的Anson Lo轉身跟站在他身後的KCTsoul打招呼，但KC其後因為一個動作，被指藐爆Anson Lo，成為網上熱話。

Anson Lo跟KC及Tsoul打招呼，其後Anson Lo轉向觀眾席，KC及Tsoul四目交投，KC做出類似「你好呀」的口型，被指不屑Anson Lo打招呼。 Anson Lo跟KC及Tsoul打招呼，其後Anson Lo轉向觀眾席，KC及Tsoul四目交投，KC做出類似「你好呀」的口型，被指不屑Anson Lo打招呼。 Anson Lo跟KC及Tsoul打招呼，其後Anson Lo轉向觀眾席，KC及Tsoul四目交投，KC做出類似「你好呀」的口型，被指不屑Anson Lo打招呼。 Anson Lo跟KC及Tsoul打招呼，其後Anson Lo轉向觀眾席，KC及Tsoul四目交投，KC做出類似「你好呀」的口型，被指不屑Anson Lo打招呼。 Anson Lo跟KC及Tsoul打招呼，其後Anson Lo轉向觀眾席，KC及Tsoul四目交投，KC做出類似「你好呀」的口型，被指不屑Anson Lo打招呼。 Anson Lo跟KC及Tsoul打招呼，其後Anson Lo轉向觀眾席，KC及Tsoul四目交投，KC做出類似「你好呀」的口型，被指不屑Anson Lo打招呼。

KC藐爆Anson Lo？

直播畫面見到Anson LoKCTsoul打招呼，KC就戚眉回應，Tsoul就點頭示意。其後Anson Lo轉向觀眾席，KCTsoul四目交投，KC做出類似「你好呀」的口型，Tsoul亦同一時間露出笑容。由於KC做完相關動作之後，便回復cool爆的樣子，令網民質疑他是藐爆Anson Lo的行為。然而，KCTsoul一向老友鬼鬼，不排除KC只是跟Tsoul以另一個方式打招呼。

至於Anson LoKC在後台就表現沒有特別，更應記者要求連同StanleyLymanTsoul一齊影合照。

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Anson Lo出席「HKT西九音樂節」記者會。(娛樂組攝) Anson Lo與KC在後台一齊合照。(娛樂組攝) Anson Lo與KC在後台一齊合照。(娛樂組攝) 《全民造星V》的KC、Lyman及Tsoul。 KC究竟當時在跟Tsoul說甚麼。(娛樂組攝)

楊怡胡定欣gif有新版

與此同時，有網民認為今次事件終於換來「楊怡胡定欣gif終於有新版」。201012月《萬千星輝頒獎典禮》中，螢幕捕捉到楊怡(現名︰楊茜堯)「藐」身旁的胡定欣後，不屑地避開她和另一邊的徐子珊說話，貌似在恥笑胡定欣。有網民憑口型為楊怡配上不同對白。

當年台慶頒獎禮這一幕令到楊茜堯及胡定欣的fans開戰。 當年台慶頒獎禮這一幕令到楊茜堯及胡定欣的fans開戰。

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