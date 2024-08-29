西九音樂節｜KC被指藐爆Anson Lo惹不滿 重演胡定欣楊茜堯經典一幕

《HKT西九音樂節》將於10底舉行，MIRROR的盧瀚霆(Anson Lo)、邱士縉(Stanley)、《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠、《全民造星V》的香胤宅(Lyman)、KC黃家灝、Tsoul田曜誠、YT周殷廷等出席記者會。大會邀請一眾歌手上台時，影片見到站在頭排的Anson Lo轉身跟站在他身後的KC及Tsoul打招呼，但KC其後因為一個動作，被指藐爆Anson Lo，成為網上熱話。

KC 藐爆 Anson Lo？

直播畫面見到Anson Lo跟KC及Tsoul打招呼，KC就戚眉回應，Tsoul就點頭示意。其後Anson Lo轉向觀眾席，KC及Tsoul四目交投，KC做出類似「你好呀」的口型，Tsoul亦同一時間露出笑容。由於KC做完相關動作之後，便回復cool爆的樣子，令網民質疑他是藐爆Anson Lo的行為。然而，KC與Tsoul一向老友鬼鬼，不排除KC只是跟Tsoul以另一個方式打招呼。

至於Anson Lo與KC在後台就表現沒有特別，更應記者要求連同Stanley、Lyman及Tsoul一齊影合照。