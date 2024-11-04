西九音樂節｜Tsoul還原「KC藐爆Anson Lo」事件 與Lyman香胤宅爭取合演舞蹈劇場(有片)

KC黃家灝自從與楊安妮(Win Win)分手，以及被指藐爆Anson Lo事後後，昨晚(3日)首次公開露面，與同是《全民造星V》香胤宅(Lyman)和Tsoul田曜誠為最後一晚的《西九音樂節：幻舞浮光》演出，雖然KC在舞台上仍投入演出，似乎心情未受影響，不過在整個舞蹈項目結束後，KC未有上台謝幕，亦不接受傳媒訪問，剩下Tsoul和Lyman受訪。

Lyman香胤宅壓軸出場表演名為「搖擺時光」的舞曲，以擅長的拉丁舞結合Michael Jason風格的舞步，其間在台上換衫大騷結實手臂，又大打側手翻。結束表演後，首次在維港背景下演出的Lyman表現雀躍；而Tsoul與拍檔KC則奉上名為「人生練習曲」的演出，Tsoul奉上最拿手的popping，原來他自上用節目巡禮綵排時扭傷至今，仍未完全痊癒，他半投訴表示：「冇人問喉我傷勢……上個星期先唔使趷腳，陰功。」他自言左腳仍要綁繃帶和戴上護踭上場，幸好表現流暢，演出後未感不妥，但受傷後停教跳舞班，工作安排亦受影響。

談到KC於謝幕時未有上台，Lyman直言不知已離場，Tsoul亦知情，望望經理人才答道：「佢有嘢做嘛。」問到KC排舞時的心情，可有受分手及藐嘴時間影響時，Tsoul認真表示：「我同佢夾這表演，大約見了3至4次面。佢心情係正常，至於其他嘢我就冇特別過問，但私下有問佢心情如何，佢話OK。」他表示節目巡禮後才知KC分手的消息。Tsoul與KC以「跳舞明星」為目標，以限定組合形式演出，問到負面新聞可有影響工作時，Tsoul回應指，KC的感情問題，不在其控制範圍，但相信不會影響自己的發展。

Tsoul版本藐嘴事件

至於藐嘴事件，目擊過程的Tsoul強調當時氣氛和諧，即場重演當時情況，他指Anson Lo擰轉頭時，鬼馬用手抬眼鏡打招呼，KC則戚眉回應，由於攝錄機無法拍下背著鏡頭的Anson Lo，兩人互動打招呼演變成藐嘴，「KC在《Megahit》時已幫Anson跳舞。」問到為何KC一直沒有親自解釋，他答道：「呢個係佢個人選擇。」問到經常要代KC回答，兩人可感難受？Lyman笑言，一直不太清楚事件，要靠太太翻譯，「最清楚還是問返當事人，視乎佢是否想解釋。」不過從當日瘋傳的藐爆片段所見，Anson Lo由擰轉頭時仍以雙手鼓掌，似乎無法以用手扮鬼臉，跟Tsoul版本有出入。

最後，問到兩人工作新動向，Lyman率先劇透，「我同Tsoul有共識，我哋想搞過dance threater，類似《Unspoken》。」Tsoul笑這，「少年功夫加唱歌跳舞，做十八銅人都得，好腰好腎好男人嘛！」兩人笑言，經常向公司和經理提出建議，「呢個係我哋覺得，講咗出嚟有機會成功。」他們表示也希望演與綜藝和劇集拍攝，至於公司會否雪藏藝人，兩人笑指公司雪櫃容量有限，只能雪藏食物。