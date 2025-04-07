西川貴教嘆香港十年變化大 盼開港騷迎T.M. Revolution出道30周年

日本殿堂級歌手西川貴教（T.M. Revolution）來港出席《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 24/25》，今次是他首度亮相香港電視節目，其唱功震懾樂迷，而且表現更獲得網民及觀眾一致好評，今日他抽空接受《am730》訪問，透露好恨開香港演唱會，分享迎接30周年的開騷大計。
西川貴教曾數次私下來港旅行，對上一次已經十年前，相隔多年再到香港，他坦言變化很大，並表示：「上一次來都已經很多年前，發現街上起了很大變化。」西川貴教續說：「昔日的霓虹燈招牌已經不再，有很多新建築物，以前從對面海觀賞港島會有一些標誌性大廈令人印象深刻，如今看起來像融為一體呢。」今次甫抵埗，西川貴教已去了尖東星光大道朝聖李小龍像，經香港的工作人員推薦下去了食麵，吃了粥更令他一試難忘。西川貴教出名注重體型，他稱來到香港不會忍口，昨日食完已立即去做gym，他認為經常外出用膳是很難計算卡路里，但平時也會儘量控制自己攝取的卡路里及會每日運動，西川坦言積極操到最佳狀態，尤其是在舞台上的演出，目前是想以最好一面呈現在觀眾眼前，令他一直決心來鍛鍊自己體格。
約定陳柏宇健身
近期多了海外演出，明年就是T.M. Revolution出道30周年，他預告會舉行連串慶祝活動，當中包括巡迴各地的紀念演唱會，更希望可以趁這個機會來港開騷，他說：「我真的好想在香港開演唱會，希望大家多多支持，到時還可以拍下片段，再向日本人好好介紹香港這個地方。」以往在網上收過不少香港粉絲的訊息，但從來未有機會跟港迷直接交流，期待能夠與香港歌迷面對面互動。
昨日首次出席香港頒獎禮，跟本地歌手陳柏宇（Jason）、林奕匡、黃妍、葉巧琳、Jer柳應廷首度同台，西川貴教表示能夠獲大家唱出自己的歌曲感到很光榮，期待下次再度合作，並想以廣東話來演繹他們的作品，他又補充：「下次來港，大家可以話我知想聽甚麼歌。去年為《機動戰士高達SEED FREEDOM》唱出的電影主題曲《FREEDOM》，希望下次可以在自己的香港演唱會上為大家獻唱。」西川貴教今次踏上啟德體藝館舞台，他知道同場地的啟德主場館以前就是啟德機場，期望有朝一日可以在該處開屬於自己的演唱會。西川貴教此行逗留三天，今晚便啟程返日本，問到離開香港前還有甚麼地方想去，他即答：「想去文武廟，要去祈求可以再來香港。」西川貴教此行認識了同門歌手陳柏宇，笑指下次會約Jason健身，事關看過對方的IG，見他雙手抱起兩個囡囡都知有鍛鍊臂力，昨日在後台已交流健身心得。