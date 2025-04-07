西川貴教嘆香港十年變化大 盼開港騷迎T.M. Revolution出道30周年

日本殿堂級歌手西川貴教（T.M. Revolution）來港出席《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 24/25》，今次是他首度亮相香港電視節目，其唱功震懾樂迷，而且表現更獲得網民及觀眾一致好評，今日他抽空接受《am730》訪問，透露好恨開香港演唱會，分享迎接30周年的開騷大計。

西川貴教曾數次私下來港旅行，對上一次已經十年前，相隔多年再到香港，他坦言變化很大，並表示：「上一次來都已經很多年前，發現街上起了很大變化。」西川貴教續說：「昔日的霓虹燈招牌已經不再，有很多新建築物，以前從對面海觀賞港島會有一些標誌性大廈令人印象深刻，如今看起來像融為一體呢。」今次甫抵埗，西川貴教已去了尖東星光大道朝聖李小龍像，經香港的工作人員推薦下去了食麵，吃了粥更令他一試難忘。西川貴教出名注重體型，他稱來到香港不會忍口，昨日食完已立即去做gym，他認為經常外出用膳是很難計算卡路里，但平時也會儘量控制自己攝取的卡路里及會每日運動，西川坦言積極操到最佳狀態，尤其是在舞台上的演出，目前是想以最好一面呈現在觀眾眼前，令他一直決心來鍛鍊自己體格。