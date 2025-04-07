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娛樂
2025-04-07 16:30:20

西川貴教嘆香港十年變化大 盼開港騷迎T.M. Revolution出道30周年

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西川貴教抽空受訪，對昔日香港街上的霓虹燈招牌印象深刻。

西川貴教抽空受訪，對昔日香港街上的霓虹燈招牌印象深刻，可惜今次已唔見晒。

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日本殿堂級歌手西川貴教（T.M. Revolution）來港出席《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 24/25》，今次是他首度亮相香港電視節目，其唱功震懾樂迷，而且表現更獲得網民及觀眾一致好評，今日他抽空接受《am730》訪問，透露好恨開香港演唱會，分享迎接30周年的開騷大計。

西川貴教曾數次私下來港旅行，對上一次已經十年前，相隔多年再到香港，他坦言變化很大，並表示：「上一次來都已經很多年前，發現街上起了很大變化。」西川貴教續說：「昔日的霓虹燈招牌已經不再，有很多新建築物，以前從對面海觀賞港島會有一些標誌性大廈令人印象深刻，如今看起來像融為一體呢。」今次甫抵埗，西川貴教已去了尖東星光大道朝聖李小龍像，經香港的工作人員推薦下去了食麵，吃了粥更令他一試難忘。西川貴教出名注重體型，他稱來到香港不會忍口，昨日食完已立即去做gym，他認為經常外出用膳是很難計算卡路里，但平時也會儘量控制自己攝取的卡路里及會每日運動，西川坦言積極操到最佳狀態，尤其是在舞台上的演出，目前是想以最好一面呈現在觀眾眼前，令他一直決心來鍛鍊自己體格。

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西川貴教曾私下來港數次，此行甫抵埗即到星光大道的李小龍像朝聖。 西川貴教分享迎接30周年的開騷大計，表明想趁明年時機在香港舉行演唱會。 西川貴教此行逗留三天，打算去文武廟祈福。

約定陳柏宇健身

近期多了海外演出，明年就是T.M. Revolution出道30周年，他預告會舉行連串慶祝活動，當中包括巡迴各地的紀念演唱會，更希望可以趁這個機會來港開騷，他說：「我真的好想在香港開演唱會，希望大家多多支持，到時還可以拍下片段，再向日本人好好介紹香港這個地方。」以往在網上收過不少香港粉絲的訊息，但從來未有機會跟港迷直接交流，期待能夠與香港歌迷面對面互動。

昨日首次出席香港頒獎禮，跟本地歌手陳柏宇（Jason）、林奕匡、黃妍、葉巧琳、Jer柳應廷首度同台，西川貴教表示能夠獲大家唱出自己的歌曲感到很光榮，期待下次再度合作，並想以廣東話來演繹他們的作品，他又補充：「下次來港，大家可以話我知想聽甚麼歌。去年為《機動戰士高達SEED FREEDOM》唱出的電影主題曲《FREEDOM》，希望下次可以在自己的香港演唱會上為大家獻唱。」西川貴教今次踏上啟德體藝館舞台，他知道同場地的啟德主場館以前就是啟德機場，期望有朝一日可以在該處開屬於自己的演唱會。西川貴教此行逗留三天，今晚便啟程返日本，問到離開香港前還有甚麼地方想去，他即答：「想去文武廟，要去祈求可以再來香港。」西川貴教此行認識了同門歌手陳柏宇，笑指下次會約Jason健身，事關看過對方的IG，見他雙手抱起兩個囡囡都知有鍛鍊臂力，昨日在後台已交流健身心得。

西川貴教表示能夠獲一眾香港歌手用日文唱自己的歌曲感到十分光榮。 西川貴教睇過陳柏宇IG，還跟對方交流健身心得。 西川貴教月前日本百貨公司拍廣告，再以《Hot Limit》形象的紅色繃帶裝登場。 日本方面會推出《Hot Limit》紅色版本figure。

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