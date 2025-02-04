西沙GO PARK｜FINALLY長期「犯太帥」Kakit鄧家杰換電話轉運

西沙全新地標西沙 GO PARK 現已盛大開幕，多項慶祝活動亦於今個新春連環送上。為與眾同樂，西沙GO PARK特此舉行《GO Pop！音樂盛宴》，以音樂歌聲打動大家，將西沙 GO PARK 打造至 Chill 氛圍，慶祝整個開幕季！最近，青春偶像歌手麗英、鄧家杰(Kakit)、FINALLY及VIVA輪流登場，以音樂及舞動節拍炒熱全場氣氛！

剛於樂壇頒獎禮獲得多個新人組合金獎的 VIVA 率先活力登場。演唱多首作品，包括：《Morning call》、《Topic killa》、《DTR》，炒熱全場氣氛！《全民造星 V 》出身的 Kakit鄧家杰亦緊接帥氣登場，好動的 Kakit 表示今次是他首次到西沙 GO PARK，但他剛抵埗便愛上這個地方，並大讚有很多戶外體育設施，又有 24 小時 gym room，很適合他過來鍛鍊一番。隨後，Kakit 便為大家分別帶來多首大熱歌曲，令在場樂迷大飽耳福！

去年Kakit 曾經有機會和「熊仔頭」的Sona推出合唱歌，他直言未來亦期望可以和「小薯茄」合作搞笑短片，FINALLY和麗英熱烈表示歡迎。去年Kakit 曾經參與了梁祖堯風車草劇團的舞台劇演出，他希望《Di-Dar音樂劇場》能夠再度重演。Kakit 表示：「雖然新年初唔見電話，又生唇瘡，但係一換咗新電話好消息接踵而來，所以2025年一切都會好！」