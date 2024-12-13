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娛樂
2024-12-13 19:00:38

西野加奈復出螢光幕 宣布相隔6年出席《紅白》年度盛會

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西野加奈今日宣布相隔6年出席《紅白》任出場歌手。

西野加奈今日宣布相隔6年出席《紅白》任出場歌手。

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《第75屆紅白歌大唱大賽》將於1231日大除夕舉行。今年的主題為「送給你的歌」，主持人選由連續兩年出場的有吉弘行拍住橋本環奈，以及首次擔任主持的伊藤沙莉鈴木菜穗子四人共同擔當，而出場歌手就有，《紅白》常客福山雅治、星野源、MISIA、椎名林檎，當然還有當時得令的乃木坂46、櫻坂46、藤井風Number_i Creepy Nuts Vaundy等，可是YOASOBIAdomiletPerfume、柚子等並均未有出現在名單上卻令不少樂迷大嘆失望。

今日，J-POP界情歌天后西野加奈宣布將會出席《紅白》，是她自2019年暫別樂壇至今，相隔6年再次登上《紅白》舞台。西野加奈停工數年，趁神隱期間下嫁前經理人及誕下結晶品，已榮人母的西野加奈今年全面復出，除了推出新歌及新碟下，早前更在橫濱Arena舉辦一連兩場復出演唱會《Kana Nishino Love Again Live 2024》，合共吸引2,5000歌迷捧場，並宣布明年4月展開日本巡迴演唱會《Fall In Love With You Again Tour 2025》。今次亮相《紅白》，屬西野加奈復出後首次現身螢光幕，她感謝能夠以《紅白》作為復出後首個參與的電視節目，揚言會以歌聲來傾力演出。

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已榮人母的西野加奈今年全面復出。 西野加奈早前在橫濱Arena舉辦一連兩場復出演唱會。

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