西野加奈復出螢光幕 宣布相隔6年出席《紅白》年度盛會

《第75屆紅白歌大唱大賽》將於12月31日大除夕舉行。今年的主題為「送給你的歌」,主持人選由連續兩年出場的有吉弘行拍住橋本環奈,以及首次擔任主持的伊藤沙莉、鈴木菜穗子四人共同擔當,而出場歌手就有,《紅白》常客福山雅治、星野源、MISIA、椎名林檎,當然還有當時得令的乃木坂46、櫻坂46、藤井風、Number_i、 Creepy Nuts及 Vaundy等,可是YOASOBI、Ado、milet、Perfume、柚子等並均未有出現在名單上卻令不少樂迷大嘆失望。

今日,J-POP界情歌天后西野加奈宣布將會出席《紅白》,是她自2019年暫別樂壇至今,相隔6年再次登上《紅白》舞台。西野加奈停工數年,趁神隱期間下嫁前經理人及誕下結晶品,已榮人母的西野加奈今年全面復出,除了推出新歌及新碟下,早前更在橫濱Arena舉辦一連兩場復出演唱會《Kana Nishino Love Again Live 2024》,合共吸引2,5000歌迷捧場,並宣布明年4月展開日本巡迴演唱會《Fall In Love With You Again Tour 2025》。今次亮相《紅白》,屬西野加奈復出後首次現身螢光幕,她感謝能夠以《紅白》作為復出後首個參與的電視節目,揚言會以歌聲來傾力演出。