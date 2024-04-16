視覺系樂隊the GazettE成員REITA死前發文惹揣測 《黑執事》官方出po悼念

日本視覺系搖滾樂隊the GazettE今日在官方網站公布噩耗，隊中低音結他手REITA已在昨日與世長辭，終年42歲。由於REITA死前的凌晨時份在社交網X帳戶發文，並寫「希望the GazettE永遠存在」，現在卻傳出噩耗，公司亦沒有公布死因，令粉絲震驚又不捨，更有網民懷疑REITA是死於自殺。

成軍逾20年，是日本代表性的視覺系樂團，深受大批粉絲喜愛。不過他們的經紀公司今（16日）無預警證實，樂團貝斯手的「REITA」已在昨日逝世，由於REITA昨日凌晨才在社群發文，寫下「希望the GazettE可以永遠存在」，令粉絲震驚之餘亦惹來揣測。