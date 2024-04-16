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娛樂
2024-04-16 18:55:16

視覺系樂隊the GazettE成員REITA死前發文惹揣測 《黑執事》官方出po悼念

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日本視覺系樂隊the GazettE成員REITA(左二)昨日離世，事務所未有公布死因。

日本視覺系樂隊the GazettE成員REITA(左二)昨日離世，事務所未有公布死因。

日本視覺系搖滾樂隊the GazettE今日在官方網站公布噩耗，隊中低音結他手REITA已在昨日與世長辭，終年42歲。由於REITA死前的凌晨時份在社交網X帳戶發文，並寫「希望the GazettE永遠存在」，現在卻傳出噩耗，公司亦沒有公布死因，令粉絲震驚又不捨，更有網民懷疑REITA是死於自殺。

成軍逾20年，是日本代表性的視覺系樂團，深受大批粉絲喜愛。不過他們的經紀公司今（16日）無預警證實，樂團貝斯手的「REITA」已在昨日逝世，由於REITA昨日凌晨才在社群發文，寫下「希望the GazettE可以永遠存在」，令粉絲震驚之餘亦惹來揣測。

the GazettE低音結他手REITA昨天離世，終年42歲。

the GazettE低音結他手REITA昨天離世，終年42歲。

隊友難以接受消息

the GazettE所屬事務所HERESY亦發聲明，證實REITA是在昨日離世，坦言對於這個突如其來的噩耗，就連成員及公司員工均感難以置信。據透露，REITA的喪禮會依照家人意願，不會對外公開，並希望外界不要追訪及作出任何猜測。

日本時間昨日凌晨350分，REITAX留言，表示希望the GazettE可以長存，怎料成了他的最後留言。the GazettE是於2002年成軍，多年來多支單曲成功打上Oricon銷量榜十大，當中2012年為人氣動畫《黑執事》第2季演繹的主題曲《SHIVER》也曾登上銷量榜亞軍。對於REITA之死，動畫《黑執事》的官方X帳戶今日亦出poREITA致哀。

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the GazettE所屬事務所發聲明證實REITA是在昨日離世。 REITA離世當日凌晨留言寫「希望the GazettE可以永遠存在」。 動畫《黑執事》的官方X帳戶今日亦出po向REITA致哀。
the GazettE 黑執事 視覺系樂隊
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