視覺系樂隊the GazettE成員REITA死前發文惹揣測 《黑執事》官方出po悼念

日本視覺系搖滾樂隊the GazettE今日在官方網站公布噩耗，隊中低音結他手REITA已在昨日與世長辭，終年42歲。由於REITA死前的凌晨時份在社交網X帳戶發文，並寫「希望the GazettE永遠存在」，現在卻傳出噩耗，公司亦沒有公布死因，令粉絲震驚又不捨，更有網民懷疑REITA是死於自殺。
成軍逾20年，是日本代表性的視覺系樂團，深受大批粉絲喜愛。不過他們的經紀公司今（16日）無預警證實，樂團貝斯手的「REITA」已在昨日逝世，由於REITA昨日凌晨才在社群發文，寫下「希望the GazettE可以永遠存在」，令粉絲震驚之餘亦惹來揣測。
隊友難以接受消息
the GazettE所屬事務所HERESY亦發聲明，證實REITA是在昨日離世，坦言對於這個突如其來的噩耗，就連成員及公司員工均感難以置信。據透露，REITA的喪禮會依照家人意願，不會對外公開，並希望外界不要追訪及作出任何猜測。
日本時間昨日凌晨3時50分，REITA在X留言，表示希望the GazettE可以長存，怎料成了他的最後留言。the GazettE是於2002年成軍，多年來多支單曲成功打上Oricon銷量榜十大，當中2012年為人氣動畫《黑執事》第2季演繹的主題曲《SHIVER》也曾登上銷量榜亞軍。對於REITA之死，動畫《黑執事》的官方X帳戶今日亦出po向REITA致哀。