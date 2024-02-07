觀眾在民間電視大獎｜佘詩曼憑《新聞女王》再封視后 Anson Lo三度蟬聯視帝

一年一度由網絡平台「方以文 一個人寫光影」所舉辦之「觀眾在民間電視大獎」（7日）公布賽果。今屆共有14,185人參與投選14項民選獎項，總票數高達180,435票。14個項目中，最多人參與投選的是「民選最佳劇集」，共計13,715人。
佘詩曼憑《新聞女王》的「文慧心」一角獲得4011票，佔項目總票數30.79%，大熱成為本屆民選視后。連同之前於無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得的「最佳女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」，佘詩曼至今已成為四料視后。
男主角方面，盧瀚霆繼《大叔的愛》、《百萬同居計劃》後，今年憑《社內相親》連續3年成為「民選視帝」，他獲得6106票（44.87%），大幅度拋離其他對手。同劇拍檔呂爵安獲得第2名，陳卓賢憑《冰上火花》排第3，第4及第5名分別是陳豪與《那年盛夏我們綻放如花》中飾演大反派「柯志恆」的張迪文。
民選最佳女配角，由同樣憑《新聞女王》「許詩晴」一角奪得 TVB「最佳女配角」的高海寧獲得，得票 2,151 票（18.20%）。「ViuTV 一姐」陳俞希憑《社內相親》「呂伊婷」緊隨其後。除高海寧外，最後五強之中 ViuTV 劇集演員共佔四個席位。民選最佳男配角，由麥沛東憑《社內相親》「桂彬」一角奪得，獲得 2,233 票（18.05%），力壓同劇前輩羅家英。《冰上火花》「林百威」柯煒林得第三。《那年盛夏我們綻放如花》「張允行」葉振弘、「賴智勇」戴玉麒分別得到第四、五名。五強皆由 ViuTV 劇集演員獲得。