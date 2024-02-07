觀眾在民間電視大獎｜佘詩曼憑《新聞女王》再封視后 Anson Lo三度蟬聯視帝

一年一度由網絡平台「方以文 一個人寫光影」所舉辦之「觀眾在民間電視大獎」（7日）公布賽果。今屆共有14,185人參與投選14項民選獎項，總票數高達180,435票。14個項目中，最多人參與投選的是「民選最佳劇集」，共計13,715人。

佘詩曼憑《新聞女王》的「文慧心」一角獲得4011票，佔項目總票數30.79%，大熱成為本屆民選視后。連同之前於無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得的「最佳女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」，佘詩曼至今已成為四料視后。