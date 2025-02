觀眾在民間電視大獎︱江𤒹生擊敗姜濤稱視帝 談善言力挫楊茜堯封視后

而在身兼監製、主演、編劇、武術指導、投資人於一身的歐錦棠全力拉票之下,《打天下2》於本屆投票中橫掃8個獎項,包括民選最佳男女主角、民選最佳男女配角(邱傲然、武田梨奈)、民選最佳劇集、民選最佳劇本、民選最佳攝影、民選最佳戲劇拍檔(江𤒹生、談善言)。

《爆谷一周》連奪三屆民選最佳資訊節目

由谷德昭擔任主持的《爆谷一周》創下連續三屆奪得民選最佳資訊節目紀錄,並以29.4%得票率成為本屆得票率票王。由MIRROR主持的《MIRROR Chef》奪得民選最佳綜藝術節目、民選最佳主持兩個獎項,並以1,154票成為本屆最高票數得主。民選最佳電視歌曲由姜濤以《無用的謊言》主題曲《I Need You In My Li(f)e》奪得。