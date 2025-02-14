觀眾在民間電視大獎︱江𤒹生擊敗姜濤稱視帝 談善言力挫楊茜堯封視后

由谷德昭擔任主持的《爆谷一周》創下連續三屆奪得民選最佳資訊節目紀錄，並以29.4%得票率成為本屆得票率票王。由MIRROR主持的《MIRROR Chef》奪得民選最佳綜藝術節目、民選最佳主持兩個獎項，並以1,154票成為本屆最高票數得主。民選最佳電視歌曲由姜濤以《無用的謊言》主題曲《I Need You In My Li(f)e》奪得。

而在身兼監製、主演、編劇、武術指導、投資人於一身的歐錦棠全力拉票之下，《打天下2》於本屆投票中橫掃8個獎項，包括民選最佳男女主角、民選最佳男女配角(邱傲然、武田梨奈)、民選最佳劇集、民選最佳劇本、民選最佳攝影、民選最佳戲劇拍檔(江𤒹生、談善言)。

江 𤒹 生奪民選飛躍進步男藝員

民選飛躍進步男藝員由江𤒹生(AK) 奪得，而於《TVB萬千星輝頒獎典禮》中奪得「飛躍進步男藝員」的阮浩棕奪得第三名，排於第二位姜濤之後。民選飛躍進步女藝員由葛綽瑤奪得，於《TVB萬千星輝頒獎典禮》中奪得「飛躍進步女藝員」的陳曉華奪得第五名，王敏奕位列第四。

楊茜堯成TVB最高得票者全部14個獎項均由ViuTV節目及藝人勝出。TVB方面，劇集及演員獎項當中以《黑色月光》成績最好，共計6個提名打入五強。其中以楊茜堯憑「余滿月」一角於民選最佳女主角投票中奪得TVB最佳成績，獲得602票 (15.3%) 奪得二名。