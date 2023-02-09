觀眾在民間電視大獎｜《百萬同居計劃》盧瀚霆冧莊視帝 江美儀封視后

一年一度，由電視資訊評論平台「方以文 一個人寫光影」舉辦之 全民提名、全民投票、跨電視平台 全民意選舉 - 觀眾在民間電視大獎，已經舉辦至第7屆，並於近日完成投票，於今日公布賽果。2022年度之14個民選獎項，經過5日全民提名期、10日全民投票期，由18,878名觀眾透過網絡選出，總票數高達246,725票。

今屆繼續由MIRROR成員獨領風騷，其中教主盧瀚霆冧莊以《百萬同居計劃》吳照明一角（4,137票，22.6%）獲封民選視帝，打敗《季前賽》姜濤，同時以此獎項票數成為本屆票王，由其演唱之劇集主題曲《同居陌生人》獲民選最佳電視歌曲。得獎最多的劇集作品為ViuTV《季前賽》，共得到民選最佳劇集、劇本及攝影。另一人氣王姜濤奪得民選飛躍進步男藝員，並與「老闆仔」黃梓樂奪得民選最佳戲劇拍檔。

《下流上車族》江美儀膺視后

民選視后一如上屆爭持激烈，最後階段由TVB的江美儀憑《下流上車族》莫雯慧一角（2,919票，17.0%）勝出，成為選舉舉辧7屆以來首位同時獲得「無綫萬千星輝頒獎典禮」以及「觀眾在民間電視大獎」最佳女主角之演員。《下流上車族》鮑起靜所飾演的「閔老太」謝毓霞，於結束投票前4天曾躋身五強。估計於五強名單公布後，票數轉向同劇另一女主角江美儀，令江美儀奪得民選視后。《野人老師》談善言飾演的鍾晨光（2,869票，16.7%）奪得第二名。

《繩角》包辦最佳男女配角

《繩角》包辦民選最佳男女配角獎項。由駱振偉所飾演之「大師兄」袁天就擂台戰死一幕引起網絡瘋狂討論，以大熱姿態（4,086票，23.0%）獲封民選最佳男配角。資深演員馮素波首次接拍ViuTV劇集，即憑主角之一的李承東嫲嫲一角，獲網民支持成為民選最佳女配角（3,225票，19.0%）。小薯茄鄧麗英於《百萬同居計劃》中所飾演的Lucky屈居亞軍（3,051票，18.0%）。



阿正奪飛躍進步女藝員

DJ出身，以《膠戰》成功打入電視圈作多棲發展的「阿正」黃正宜奪得本屆民選飛躍進步女藝員（3,783票，22.8%）並成為本屆票后。

《膠戰》《爆谷一周》同獲獎

民選最佳綜藝節目由人氣一直持續高企的《膠戰S2 & SSP》奪得（4,244票，24.6%）。民選最佳資訊節目，就由久休復出的 #谷德昭 所主持的一周一次娛樂清談節目《爆谷一周》奪得（4,171票，24.8%）。民選最佳主持方面，「6膠」未能衛冕，由「宵夜三寶」梁祖堯、蔡瀚億、陳俞希憑《晚吹 – 空肚講宵夜》奪得（3,920票，22.8%）。

梁祖堯、蔡瀚億、陳俞希奪最佳主持

民選最佳綜藝節目由人氣一直持續高企的《膠戰S2 & SSP》奪得（4,244票，24.6%）。民選最佳資訊節目，就由久休復出的 #谷德昭 所主持的一周一次娛樂清談節目《爆谷一周》奪得（4,171票，24.8%）。民選最佳主持方面，「6膠」未能衛冕，由「宵夜三寶」梁祖堯、蔡瀚億、陳俞希憑《晚吹 – 空肚講宵夜》奪得（3,920票，22.8%）。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載