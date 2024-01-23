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娛樂
2024-01-23 17:10:01

觀眾在民間電視大獎2023｜陳豪對戰 MIRROR三子 佘詩曼憑《新聞女王》闖入5強

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一年一度由網絡平台舉辦的「觀眾在民間電視大獎」現正接受大家投票。

一年一度由網絡平台「方以文 一個人寫光影」所舉辦之全民提名、全民投票，跨電視平台電影獎項「觀眾在民間電視大獎」現正接受大家投票。今日大會亦公布4個主要獎項的最新5強情況。

《破毒強人》陳豪 對戰 MIRROR三子

止1月22日晚上1030分，民選最佳男主角五強包括（排名不分先後）： 盧瀚霆《社內相親》姜泰武、呂爵安《社內相親》章成勳、陳卓賢《冰上火花》林千帆張迪《那年盛夏我們綻放如花》柯志恆陳豪《破毒強人》文華。

5位暫時領先演員除了今屆TVB視帝陳豪之外，其餘4位所屬作品皆來自ViuTV。網上動員力強大的MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆，以及隊友Edan呂爵安與Ian陳卓賢一同暫列5強。播放時討論度極高的《那年盛夏我們綻放如花》，飾演大反派「柯狗」柯志恆的張迪文躋c身5強之位。

民選最佳男主角5強走勢。

佘詩曼氣勢如虹

民選最佳女主角五強包括（排名不分先後）：陳漢娜《社內相親》孫賀利、沈殷怡《社內相親》陳映書、蘇雅琳《和解在後》方圓 邱彥筒《那年盛夏我們綻放如花》楊悅盈佘詩曼《新聞女王》文慧心。

與民選最佳男主角情況相近，5位暫時領的演員之中，除了今屆TVB視后佘詩曼之外，其餘暫時領先者都來自ViuTV劇集。

民選最佳女主角5強走勢。

ViuTV劇集暫時打入五強

民選最佳男配角五強全部由ViuTV製作的劇集暫時打入包括（排名不分先後）：麥沛東 《社內相親》 桂彬、羅家英姜德權、柯煒林《冰上火花》林百威葉振弘《那年盛夏我們綻放如花》張允行、 戴玉麒 賴智勇 

高海寧對戰 ViuTV選手

民選最佳女配角5強方面，奪得TVB今屆最佳女配角的《新聞女王》「許詩晴」高海寧成為無綫暫時唯一位列五強的演員。入圍的陳俞希《社內相親》 呂伊婷、葛綽瑤 《社內相親》金穎姿、 李芯駖《社內相親》徐淑喬、陳頴欣《那年盛夏我們綻放如花》 何晞媛高海寧 《新聞女王》。

其餘的獎項還包括︰民選最佳劇集 民選最佳劇本 民選最佳攝影民選飛躍進步男藝員 民選飛躍進步女藝員 / 民選最佳綜藝節目 / 民選最佳資訊節目 / 民選最佳主持 / 民選最佳戲劇拍檔 / 民選最佳電視歌曲。

 

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