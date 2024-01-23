觀眾在民間電視大獎2023｜陳豪對戰 MIRROR三子 佘詩曼憑《新聞女王》闖入5強

一年一度由網絡平台「方以文 一個人寫光影」所舉辦之全民提名、全民投票，跨電視平台電影獎項「觀眾在民間電視大獎」現正接受大家投票。今日大會亦公布4個主要獎項的最新5強情況。
《破毒強人》陳豪 對戰 MIRROR三子
截止1月22日晚上10時30分，民選最佳男主角五強包括（排名不分先後）： 盧瀚霆的《社內相親》姜泰武、呂爵安的《社內相親》章成勳、陳卓賢的《冰上火花》林千帆、張迪的《那年盛夏我們綻放如花》柯志恆及陳豪的《破毒強人》文華。
5位暫時領先演員除了今屆TVB視帝陳豪之外，其餘4位所屬作品皆來自ViuTV。網上動員力強大的MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆，以及隊友Edan呂爵安與Ian陳卓賢一同暫列5強。播放時討論度極高的《那年盛夏我們綻放如花》，飾演大反派「柯狗」柯志恆的張迪文躋c身5強之位。
佘詩曼氣勢如虹
民選最佳女主角五強包括（排名不分先後）：陳漢娜的《社內相親》孫賀利、沈殷怡的《社內相親》陳映書、蘇雅琳的《和解在後》方圓及 邱彥筒的《那年盛夏我們綻放如花》楊悅盈和佘詩曼的《新聞女王》文慧心。
與民選最佳男主角情況相近，5位暫時領的演員之中，除了今屆TVB視后佘詩曼之外，其餘暫時領先者都來自ViuTV劇集。
ViuTV劇集暫時打入五強
民選最佳男配角五強，全部由ViuTV製作的劇集暫時打入，包括（排名不分先後）：麥沛東 的《社內相親》 桂彬、羅家英的姜德權、柯煒林的《冰上火花》林百威、葉振弘的《那年盛夏我們綻放如花》張允行、 戴玉麒 的賴智勇。
高海寧對戰 ViuTV選手
民選最佳女配角5強方面，奪得TVB今屆最佳女配角的《新聞女王》「許詩晴」高海寧成為無綫暫時唯一位列五強的演員。入圍的有陳俞希的《社內相親》 呂伊婷、葛綽瑤 的《社內相親》金穎姿、 李芯駖的《社內相親》徐淑喬、陳頴欣的《那年盛夏我們綻放如花》 何晞媛及高海寧 的《新聞女王》。
其餘的獎項還包括︰民選最佳劇集、 民選最佳劇本、 民選最佳攝影、民選飛躍進步男藝員、 民選飛躍進步女藝員 / 民選最佳綜藝節目 / 民選最佳資訊節目 / 民選最佳主持 / 民選最佳戲劇拍檔 / 民選最佳電視歌曲。