觀眾在民間電視大獎2023｜陳豪對戰 MIRROR三子 佘詩曼憑《新聞女王》闖入5強

一年一度由網絡平台舉辦的「觀眾在民間電視大獎」現正接受大家投票。

一年一度由網絡平台「方以文 一個人寫光影」所舉辦之全民提名、全民投票，跨電視平台電影獎項「觀眾在民間電視大獎」現正接受大家投票。今日大會亦公布4個主要獎項的最新5強情況。

《破毒強人》陳豪 對戰 MIRROR三子

截止1月22日晚上10時30分，民選最佳男主角五強包括（排名不分先後）： 盧瀚霆的《社內相親》姜泰武、呂爵安的《社內相親》章成勳、陳卓賢的《冰上火花》林千帆、張迪的《那年盛夏我們綻放如花》柯志恆及陳豪的《破毒強人》文華。

5位暫時領先演員除了今屆TVB視帝陳豪之外，其餘4位所屬作品皆來自ViuTV。網上動員力強大的MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆，以及隊友Edan呂爵安與Ian陳卓賢一同暫列5強。播放時討論度極高的《那年盛夏我們綻放如花》，飾演大反派「柯狗」柯志恆的張迪文躋c身5強之位。