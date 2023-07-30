觀眾潑水上台 Cardi B嬲爆掟咪反擊

近來演唱會經常發生觀眾掟離物上台事件，例如電話、水樽、胸圍甚至骨灰，有歌手因此受傷入院。每當類似事件發生，為免打擾其他觀眾欣賞，大部分歌手也會「啞忍」，但好撞正火爆歌手如Cardi B，掟物者註定「冇運行」。Rapper天后Cardi B周六為拉斯維加斯音樂節演出，中途被一名觀眾「兜口兜面」潑水，Cardi B一於冇面俾即時還擊，大力將咪掟向潑水觀眾，再加句「fxxk you」，超級霸氣。保安即時帶來搞事者離場。據聞潑水觀眾是一名DJ，一直不滿Cardi B，今次趁機撩天后發火。網民大讚Cardi B表現勇敢，並支持她反擊。假如那些是腐蝕性液體，後果不堪設想。
表演愈來愈危險
觀眾攻擊歌手情況愈來愈嚴重。女歌手Bebe Rexha在6月演出時被手機擊中面部，需要送院治療。天后Adele在拉斯維加斯演出時，觀眾掟雜物上台。Adele怒罵：「你識唔識禮貌？我表演緊你掟嘢上台？fxxk you。你再掟嘢，我就殺你。」女歌手Ava Max上月在洛杉磯表演時，被一名身分不明的男子衝上台掌摑，令她額頭留下血痕。最近受害者是Harry Styles，他在今月初的維也納演出時，被觀眾掟出的硬物擊中眼睛，他忍痛邊唱邊掩眼。