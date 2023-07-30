觀眾潑水上台 Cardi B嬲爆掟咪反擊

Cardi B唱唱下被水潑，即時將手上的味掟向觀眾。

近來演唱會經常發生觀眾掟離物上台事件，例如電話、水樽、胸圍甚至骨灰，有歌手因此受傷入院。每當類似事件發生，為免打擾其他觀眾欣賞，大部分歌手也會「啞忍」，但好撞正火爆歌手如Cardi B，掟物者註定「冇運行」。Rapper天后Cardi B周六為拉斯維加斯音樂節演出，中途被一名觀眾「兜口兜面」潑水，Cardi B一於冇面俾即時還擊，大力將咪掟向潑水觀眾，再加句「fxxk you」，超級霸氣。保安即時帶來搞事者離場。據聞潑水觀眾是一名DJ，一直不滿Cardi B，今次趁機撩天后發火。網民大讚Cardi B表現勇敢，並支持她反擊。假如那些是腐蝕性液體，後果不堪設想。

Ava Max上月在洛杉磯表演被人掌摑。

Harry Styles今月演出被硬物掟中眼睛。