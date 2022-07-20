觀眾睇完會中咒？台灣超恐怖鬼片《咒》登上NETFLIX榜首 確定拍續集

向來台式鬼片驚嚇度十足，而且睇預告都知導演柯孟融好識營造恐怖氣氛，唔駛用常見嘅Jump Scare（即係突然彈啲嘢出來嚇人）鏡頭，都夠你毛管戙。

結果《咒》3月中上映後，累積票房衝破一億新台幣，早排登陸NETFLIX後，第一日就喺台灣成為收看冠軍﹐上星期更打入全球排名十大，喺香港在內多個亞洲市場收睇人數一枝獨秀，就連喺南美國家都係十大！

《咒》能夠爆紅，唔止因為口碑……嗱，以下可能有雷，自己避一避。

電影入面有句咒語，亦即係宣傳海報上嗰句，有人對於戲中將咒語跟住唸真係會將災禍分出去嘅設定信以為真，仲叫大家唔好睇。咁就令《咒》更加引人入勝嘞。

最好笑係喺冇NETFLIX服務嘅中國內地，專門俾網友為影視作品評分嘅豆瓣網上，有網民睇完《咒》之後只係俾最低分嘅一粒星，認為導演竟然夠膽詛咒觀眾，好大膽！梗係負評啦！……咦，點解冇NETFLIX嘅內地網友會睇完套戲知道個玩法嘅？唔知用咩渠道睇嘅呢？

票房大賣，就連串流都多人睇，導演話會開拍續集，《咒2》會係外傳，並由《咒》女主角若男個女朵朵為主線，延續第一集故事，而唔係好似近年電影界嘅玩法咁，將前傳當續集。

就快農曆七月﹐你想趁手睇咗先，定係等到七月先睇，配合返個氣氛？

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載