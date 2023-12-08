解風大阪｜杜如風影樓TV女優「四十路解禁」 誘人封面照挑機素海霖？

由「日本旅遊達人」杜如風（Helen）主持的TVB J2台旅遊節目《解風大阪》熱播，一連15集癲喪與觀眾暢遊大阪介紹至潮景點。向來大癲大肺的杜如風今次為節目去到盡，佢竟然挑戰首位香港AV女優素海霖拍攝AV封面照，前往一間cosplay影樓扮花魁。

杜如風自評︰妖女咁又老

杜如風前往一間cosplay影樓扮花魁，整個化妝及配襯服飾就超過一小時。去到拍攝時，杜如風更爆笑講出金句：「我唔係石塘咀如花，我係大板如風」，而期間杜如風應香港幕後人員要求，豁出去咁擺出多個誘人嘅甫士。

睇相時間，杜如風都忍唔住話：「妖女咁又老，我真係覺得好妖艷。不過呢啲兜到客呀，啲日本片都係封面呃到人，導演都瀨過幾次嘢。」最後節目組真係將佢嘅花魁照片仿製成AV封面，並寫上「四十路解禁」及「現役TV女優！！」等字句，幾可亂真。