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娛樂
2023-12-08 11:28:58

解風大阪｜杜如風影樓TV女優「四十路解禁」 誘人封面照挑機素海霖？

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解風大阪｜杜如風影樓TV女優「四十路解禁」 誘人封面照挑機素海霖？

解風大阪｜杜如風影樓TV女優「四十路解禁」 誘人封面照挑機素海霖？

由「日本旅遊達人」杜如風（Helen）主持的TVB J2台旅遊節目《解風大阪》熱播，一連15集癲喪與觀眾暢遊大阪介紹至潮景點。向來大癲大肺的杜如風今次為節目去到盡，佢竟然挑戰首位香港AV女優素海霖拍攝AV封面照，前往一間cosplay影樓扮花魁。

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杜如風自評︰妖女咁又老

杜如風前往一間cosplay影樓扮花魁，整個化妝及配襯服飾就超過一小時。去到拍攝時，杜如風更爆笑講出金句：「我唔係石塘咀如花，我係大板如風」，而期間杜如風應香港幕後人員要求，豁出去咁擺出多個誘人嘅甫士。

睇相時間，杜如風都忍唔住話：「妖女咁又老，我真係覺得好妖艷。不過呢啲兜到客呀，啲日本片都係封面呃到人，導演都瀨過幾次嘢。」最後節目組真係將佢嘅花魁照片仿製成AV封面，並寫上「四十路解禁」及「現役TV女優！！」等字句，幾可亂真。

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網民︰杜如風好過素海霖

唔少網民睇完解風大阪杜如風呢個仿製AV封面後，紛紛留言表示重口味，例如「洗眼」、「驚嚇指數9.5」、「要玩就搵第二d野玩啦」、「50路都黎,唔好搞咁多野」及「咁重口味」等等，不過亦有網民力撐杜如風，大讚佢靚兼好過素海霖，例如「其實可能好過素海霖」、「靚到不得了」、「點做到減到咁廋？去返少女時代咁正喎」、「呢個look好靚」及「和服look好靚!」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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