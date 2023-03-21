解風東京｜杜如風洩年齡秘密 拒買性感內衣︰著俾邊個睇

杜如風（Helen）素有「日本旅遊達人」之稱，潮物觸覺敏銳。近日她為J2（82台）主持旅遊節目《解風東京》，今周是最後一星期跟大家分享東京至潮至抵至正新鮮事，節目逢周一至五晚十點半J2（82台）播出。

睇中26萬名錶 今晚（21日）Helen來到北區介紹一間名為Private Eyes中古錶店，入面vintage錶款以30至70年代的名錶作主打，由萬餘元起。Helen憑住美貌成功請到店主遠藤先生出鏡，更展示幾款珍藏名錶分享。其中一隻40年代的江詩丹頓古董錶，因為保存極佳，售價達85萬港元，嚇到Helen拿上手都有點手震。當介紹到一隻「撈」時，Helen愛不惜手話︰「『撈』一般5、6年轉款，不過呢款太受歡迎，所以一出就出咗20年，賣26萬（港元）……呢款都買得起，幾好睇。」此時從導演到攝影師，都起哄和應讚「好睇」，Helen自說自話︰「買咗我咪買唔到其他嘢囉，畀阿媽知實趕我出門口…..」