解風東京｜杜如風犧牲色相鏡頭前出浴 零儀態擦5000日元海膽料理

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），將首度亮相J2（82台）主持全新旅遊節目《解風東京》，讓觀眾貼身直擊她於疫情解封後，重返鄉下日本的整個過癮過程！節目將於明日（6日）起逢周一至五晚十點半J2播出，一連15集跟大家分享東京至潮至抵至正新鮮事。 Helen主持旅遊節目素來以真性情+瘋狂見稱，《解風東京》亦貫徹其一貫特色，除了繼續爛Gag不絕，更不斷戲子上身扮鬼扮馬，除了首集出場一幕cosplay成「修路工人」相當搶焦，之後上演的「著衫版香艷出浴記」也是相當搞笑。

杜如風 狂擺性感甫 Helen這次介紹的酒店位於池袋，於去年才開幕，特色是一反東京酒店房的骰格局。為了真實展示豪華套房有幾大，Helen「金絲雀」上身碌床碌足兩個半圈，但碌到床邊竟然上唔番嚟，要出動幕後幫忙拖拉，爆笑非常。之後Helen為介紹乾濕兩蒸桑拿房，及可容納4人的露天風呂，竟想到以特別方式披浴巾扮香艷，更相當「入戲」謂：「係咪好sexy呢？我呢一生人第一次喺幕前咁樣包毛巾。」為求節目效果，Helen狂擺性感甫之餘，又揚言「阿媽見到咁豪放會眼火爆」。