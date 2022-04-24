訪問惹Winkie不滿 Regen長文回應︰唔希望用八卦嘢去宣傳

Hotcha拆夥後，成員張惠雅(Regen)以獨立歌手身份出道，日前她到電台宣傳新歌時，提到自己常與Winkie(黎美言)爭執，她說︰「佢個人比較『大刺刺』啲，唔鍾意就直接講，未必個個人都頂得順佢嘅性格。」繼而觸動Winkie神經，連發數文鬧爆Regen。

Regen稱與Winkie最好友

今早Regen在IG回應，稱整個訪問很長，「最後標題括邊句都唔係我控制範圍……每次出黎訪問仲係提黎提去呢啲問題標題，其實我自己都覺得好厭倦。」她又提到當時的訪問內容曷被問到跟哪一位隊友最親密和有沒有吵架，而她的答案是︰「我其實係答同winkie close啲，因為Winkie好多嘢都直接講出嚟，而我係buy呢一套，我表達唔好，其實係想講好多人未必會接受咩都直接講嘅人，但係我ok佢呢個性格。」

她透露自己不時與Winkie有訊息聯絡︰「我覺得佢心態改變成熟咗好多，好正面同埋好叻，背負好多壓力而自己可以行咗呢條創業路。好專心做好自己嘅事，都會主動關心我情緒，所以引起嘅難受喺度講句對唔住。」