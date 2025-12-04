許光漢傳遭好兄弟張軒睿眼紅鬧翻　楊祐寧不相信二人不和

台灣男星、林明禎舊愛張軒睿近期不斷傳出因眼紅對方發展較好，和昔日好兄弟許光漢鬧翻，3日再遭周刊爆料指出，他在邱澤、許瑋甯婚宴上主動和另一好兄弟章廣辰打招呼卻被無視，讓張軒睿罕見動怒發聲。對此，他的同門師兄楊祐寧今日出席計程車代言人活動，談及此事時無奈嘆：「他們應該也覺得莫名其妙。」

「他們應該也覺得莫名其妙吧」

楊祐寧受訪時先是表示，還沒有看到相關新聞，由於他當年的婚禮也被爆出，王柏傑和謝欣穎互潑酒的烏龍事件，因此得知事件大概狀況後，無奈說：「大家婚禮可不可以就拍一些漂亮照片，講講喜訊就好。」