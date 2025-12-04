熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-12-04 12:45:44

許光漢傳遭好兄弟張軒睿眼紅鬧翻　楊祐寧不相信二人不和

分享：

張軒睿（右）近期傳出和許光漢（左）鬧翻、婚禮上遭章廣辰（中）無視。（圖／八大 提供）

台灣男星、林明禎舊愛張軒睿近期不斷傳出因眼紅對方發展較好，和昔日好兄弟許光漢鬧翻，3日再遭周刊爆料指出，他在邱澤、許瑋甯婚宴上主動和另一好兄弟章廣辰打招呼卻被無視，讓張軒睿罕見動怒發聲。對此，他的同門師兄楊祐寧今日出席計程車代言人活動，談及此事時無奈嘆：「他們應該也覺得莫名其妙。」

「他們應該也覺得莫名其妙吧」

楊祐寧受訪時先是表示，還沒有看到相關新聞，由於他當年的婚禮也被爆出，王柏傑和謝欣穎互潑酒的烏龍事件，因此得知事件大概狀況後，無奈說：「大家婚禮可不可以就拍一些漂亮照片，講講喜訊就好。」

adblk5

身為張軒睿的同門師兄，楊祐寧感嘆表示：「我認識這幾個年輕男生，覺得他們是很可愛、很好笑，個性很直爽的那種，就像軒睿講的，怎麼傳都不知道，他們應該也覺得莫名其妙吧。」

《華燈初上》張軒睿型格行騷。 張軒睿與新歡Jessica各自在IG晒情侶裝令戀情浮面。 張軒睿憑《華燈初上》在海外的知名度大大提升。 張軒睿曾戀「大馬女神」林明禎，可惜戀情見光死。 張軒睿與Jessica是獲朋友介紹認識，拍拖後常在大班朋友掩護下同場。 31歲台灣男星張軒睿曾公開認愛林明禎。 張軒睿跟許光漢是圈中好友，兩人在台劇《華燈初上》中亦有對手戲。 袁澧林獲許光漢讚可愛，笑言他越來越「誇誇群」。(蘇文傑攝) 袁澧林笑指服完兵役的許光漢，比拍《他年她日》時活潑。(蘇文傑攝) 許光漢和袁澧林難忘《他年她日》的浪漫飛天戲，又跑又吊拍足3日。(蘇文傑攝)(吳康琦攝) 許光漢自言跟《他年她日》角色薯仔相似，都是會一見鍾情。(蘇文傑攝)

「我以為他接生髮水廣告勒！」

他更不改幽默個性笑說，剛剛看到張軒睿限動寫「無中生有」四個字，「我以為他接生髮水廣告勒！」引全場爆笑。

另外，楊祐寧近期忙著籌備爸爸生前經營的火鍋店「元鍋」新店，他透露預計會在12月12日，也就是創始店30周年紀念當天開幕：「我們有請牧師來，會有個祝福禱告。」他笑說，12月12日剛好也是好友楊謹華的生日：「我們會邀請她，但她現在人不在台灣，就看她情義夠不夠飛回來台灣，幫我們過生日。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 