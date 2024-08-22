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娛樂
2024-08-22 10:45:27

許光漢入伍獲三道禁令護身　同袍不得索簽名合照和摸頭

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許光漢

台灣男神許光漢以電視劇《想見你》爆紅，21日卻傳出無預警入伍，隨後軍方也證實消息；據悉，許光漢待在新訓中心21天的學號為「14164」，而新訓的21天並無懇親日，想目睹他軍姿風采的粉絲恐怕要失望了。

據消息傳出，許光漢新訓學號是「14164」，目前除基本的體能訓練，也進行EMT-1課程（初級救護技術員），內容包含：腹部衝擊急救法、CPR、包紮、止血等，他在成功嶺受訓21天期間，需要完成3件任務，分別是初級救護技術員混成式教育訓練（EMT1）、取得志願服務手冊及18發實彈射擊；而受訓的21天並無懇親日。

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希望保持低調

此外，許光漢及經紀公司在入伍前，就與軍方溝通，希望保持低調、平靜度過軍旅生涯，所以他入伍當天，是獨自前往成功嶺報到，未像其他服役者搭乘遊覽車，不過，普通服役者若也是獨自前往，軍方同樣也會在門口受理報到，因此並非是特殊待遇。

而軍方為了讓許光漢不多受到騷擾，也特別祭出3道「禁令」，包括不能要求簽名、合照或請他「招牌摸頭殺」；更有人透露，許光漢與同袍相處融洽，在軍方加強宣導之後，有其他單位的服役者不顧禁令想索取簽名，同袍也會幫忙出面攔阻，不難看出人緣相當不錯。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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