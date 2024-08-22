許光漢入伍獲三道禁令護身　同袍不得索簽名合照和摸頭

台灣男神許光漢以電視劇《想見你》爆紅，21日卻傳出無預警入伍，隨後軍方也證實消息；據悉，許光漢待在新訓中心21天的學號為「14164」，而新訓的21天並無懇親日，想目睹他軍姿風采的粉絲恐怕要失望了。

據消息傳出，許光漢新訓學號是「14164」，目前除基本的體能訓練，也進行EMT-1課程（初級救護技術員），內容包含：腹部衝擊急救法、CPR、包紮、止血等，他在成功嶺受訓21天期間，需要完成3件任務，分別是初級救護技術員混成式教育訓練（EMT1）、取得志願服務手冊及18發實彈射擊；而受訓的21天並無懇親日。