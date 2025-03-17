許光漢新電影《他年．她日》孖袁澧林組CP 釜山影展全球首亮相超吸睛

釜山國際影展日前熱鬧開幕，國際權威電影雜誌《Screen Daily》以封面獨家報導，宣布「亞洲男神」許光漢與榮獲多倫多國際影展「榮譽提及獎」的張艾嘉重磅合作消息，這部由張艾嘉監製、文念中擔任製作及藝術總監，龔兆平執導、許光漢和袁澧林領銜主演的奇幻愛情鉅作《他年．她日》，預計將於2025年上映，是許光漢第一部奇幻愛情電影，片中他將與袁澧林共譜一段跨越時區及宿命交織而成的奇幻愛戀，消息甫公佈就備受各地片商熱烈詢問引爆話題，《他年．她日》勢將成為2025年度必看且最受期待的奇幻愛情電影！

許光漢孖袁澧林組組 CP 成釜山市場展焦點 由資深監製張艾嘉攜手新銳導演龔兆平打造的奇幻愛情鉅作《他年．她日》，日前加入2024釜山影展亞洲內容暨電影市場展（ACFM）的行列，在國際影壇首度亮相，並強勢登上國際權威電影雜誌《Screen Daily》封面搶先全球宣傳。該片不僅由剛摘下多倫多國際影展「榮譽提及獎」殊榮並再度問鼎金馬影后的張艾嘉傾力監製，電影更力邀以《金手指》、《無雙》奪香港金像獎最佳服裝造型設計獎的資深美術指導文念中擔任製作及藝術總監；另外曾參與《竊聽風雲》系列、《無雙》等多部高評價賣座片的新銳導演龔兆平首度執導，幕後集結夢幻金獎製作團隊操刀，搭配超人氣CP許光漢及袁澧林主演，成為本屆釜山市場展超吸睛話題焦點。

電影概念海報今首度公開 電影概念海報今首度公開，海報由文念中親自操刀，呈現奇幻世界觀，讓粉絲們爭相敲碗更多精采畫面曝光。張艾嘉監製、龔兆平執導的奇幻愛情鉅作《他年．她日》，由香港電影發展基金資助，文創產業發展處及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局全力支持，Red On Red 出品及製作，並由影一製作所。