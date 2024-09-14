許光漢服役加入公益大使團　有望10月再度登台演出

許光漢上個月低調入伍，並於8日順利結訓，他也加入替代役「公益大使團」，13日現身中興新村的役政署替代役訓練管理中心報到；對此，管理中心副主任卓煥新透露，許光漢後續做工作銜接，預計最快10月能參與公益演出。

許光漢13日撥交至南投中興新村「公益大使團」服務，約莫下午1時30分抵達南投替管中心辦公室，包含許光漢在內，共有7人加入公益大使團；南投替管中心副主任卓煥新指出，許光漢未來的工作是公益大使團，會與原有的公益大使團做銜接，進行節目的規劃，會到老人之家或者是兒童之家、特殊教養院做表演。