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娛樂
2024-09-14 10:45:21

許光漢服役加入公益大使團　有望10月再度登台演出

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許光漢

許光漢上個月低調入伍，並於8日順利結訓，他也加入替代役「公益大使團」，13日現身中興新村的役政署替代役訓練管理中心報到；對此，管理中心副主任卓煥新透露，許光漢後續做工作銜接，預計最快10月能參與公益演出。

許光漢13日撥交至南投中興新村「公益大使團」服務，約莫下午1時30分抵達南投替管中心辦公室，包含許光漢在內，共有7人加入公益大使團；南投替管中心副主任卓煥新指出，許光漢未來的工作是公益大使團，會與原有的公益大使團做銜接，進行節目的規劃，會到老人之家或者是兒童之家、特殊教養院做表演。

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許光漢精神不俗。 許光漢入伍後首放假 ，表現優良獲6小時提早離營 。 許光漢入伍後首放假 ，表現優良獲6小時提早離營 。 許光漢精神不俗。

到校園宣導反毒教育

卓煥新也透露，目前還在規劃首場演出，還沒有完全底定，之後才會知道確切時間點，並會按照役男的專長跟意願進行媒合；而許光漢加入公益大使團的生活管理會一視同仁，不會做個別的改變或要求，預計最快10月之後，有機會登台進行公益演出。

據了解，「替代役公益大使團」於2006年5月25日成立，目前成員約有30人，都是國內頂尖樂手、舞者及科班演員，藉以「專才專用」方式，透過活潑生動的舞台劇、舞蹈、及樂團歌唱等，到校園宣導反毒教育，或是到社福機構關懷弱勢老人、兒童等。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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