許光漢添食拍《鬼家人》新劇拆散男男CP 林柏宏親自證實冇份演出

由台灣男神許光漢、林柏宏合演的賣座電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，除了是2023年台片票房冠軍外，更為兩位主角進一步帶旺事業。《關於我和鬼變成家人的那件事》去年宣布推出衍生劇集《正港分局》，消息一出令粉絲相當期待，可惜早前釋出的宣傳片一直未見「毛毛」林柏宏的身影，當林柏宏出席公開活動時，終證實自己冇份演出《正港分局》，導致「鬼家人CP」的廣大擁躉均大嘆失望。

林柏宏和范少勳今日一同出席運動品牌活動，兩位型男露出結實手臂展現鍛鍊成果。兩人曾在節目《阮三个》中合作，林柏宏表示：「記得少勳那時候還帶我們去衝浪，非常好玩。」談到《正港分局》今年會在Netflix上架，而預告中可見到許光漢及「小胖」陳彥佐外，亦加入Lulu黃路梓茵和「茄子蛋」主唱黃奇斌等新面孔，不過卻未見原班人馬的林柏宏及王淨。對此，林柏宏在今日活動上老實回應冇份演出，表示毛毛一角不會出現在劇中，但他亦解釋該劇是電影的前傳，故毛毛當時跟吳明翰尚未結緣，而在電影中擔任女主角的王淨，也有在IG限時動態轉發《正港分局》的預告，表示非常期待。