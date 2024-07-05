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娛樂
2024-07-05 20:03:44

許光漢添食拍《鬼家人》新劇拆散男男CP 林柏宏親自證實冇份演出

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關於我和鬼變成家人的那件事

《關於我和鬼變成家人的那件事》是2023年台片票房冠軍。

台灣男神許光漢、林柏宏的賣座電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，除了是2023年台片票房冠軍更為兩位主角進一步帶旺事業。《關於我和鬼變成家人的那件事》去年宣布推出衍生集《正港分局》，消息一出令粉絲相當期待，可惜早前釋出的宣傳片一直未見「毛毛」林柏宏的身影，當林柏宏出席公開活動時，證實自己冇份演出《正港分局》，導致「鬼家人CP」的廣大擁躉均大嘆失望

《關於我和鬼變成家人的那件事》衍生劇集《正港分局》公有宣傳片。 林柏宏今日曬肌出席活動，更老實回應冇份演出《正港分局》。

林柏宏和范少勳今日一同出席運動品牌活動，兩位型男露出結實手臂展現鍛鍊成果。兩人曾在節目《阮三个》合作，林柏宏表示：「記得少勳那時候還帶我們去衝浪，非常好玩。」談到《正港分局》今年會在Netflix上架，而預告中可見到許光漢「小胖」陳彥佐外，亦加入Lulu黃路梓茵和「茄子蛋」主唱黃奇斌等新，不過卻未見原班人馬的林柏宏王淨。對此林柏宏在今日活動上老實回應冇份，表示毛毛一角不會出現在但他解釋該劇是電影的前傳，故毛毛當時吳明翰尚未結緣，而在電影中擔任女主角的王淨，也有在IG限轉發《正港分局》預告，表示非常期待。

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《正港分局》由導演程偉豪與殷振豪聯手出擊，許光漢繼續飾演直男刑警吳明翰，身為主角的許光漢直呼：「希望大家能盡情享受這部非常無厘頭及無恥度的類型情境喜劇。」料前傳劇與電影的BL主題已毫無關係。

《正港分局》由許光漢繼續飾演直男刑警吳明翰。 《正港分局》由許光漢繼續飾演直男刑警吳明翰。 賣座電影《關於我和鬼變成家人的那件事》由許光漢、林柏宏及王淨合演。