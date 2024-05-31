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娛樂
2024-05-31 10:15:08

許光漢遇熱情南韓粉絲喊「撕掉你護照」　欣賞日本影迷守秩序

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許光漢遇熱情南韓粉絲喊「撕掉你護照」　欣賞日本影迷守秩序

許光漢為動畫電影《八戒：決戰未來》中的主角八戒配音，他30日進行線上訪問時，透露配音時最困難的部分，是學豬叫聲和演繹撒嬌的氣音。被問到他談戀愛時，是否會跟另一半撒嬌？他則坦言本身是一個偶爾會跟另一半撒嬌的人，回想起以前和戀人相處的狀況，害羞表示自己「講話會用疊字」。

許多觀眾聽到許光漢為八戒配的音後，都覺得和他本人的聲音很不一樣，因此看完電影相當驚喜。對此，許光漢也分析角色各個情境的聲線：「他（八戒）平常和奶奶、三藏、悟空講話的時候都不一樣，和奶奶、三藏講話會比較偏撒嬌，和悟空就是吵架，聲線會比較低。」被問到學了幾種豬叫聲？許光漢則開玩笑說「大概有103種」，但會用合乎情境的聲音來演出。

我還是會過我自己的人生

片中八戒和奶奶的感情令人動容，許光漢想到與家人的互動，感性表示配音時想到了自己的奶奶和外婆：「外婆105歲了，每次見面都覺得外婆好像又老了一點點，自己也會很感嘆，因為工作很忙，每次回去就會看到她們多長了一些白頭髮、細紋，很心疼。」

而在亞洲擁有高人氣的許光漢，談到如何保持初心，表示：「沒有特別去想說要保持初心這件事，不喜歡很刻意的事情，我的想法是遇到一個作品就好好詮釋好，專心在當下就好了，我還是會過我自己的人生，不會在乎其他人怎麼想」。

許光漢偕清原果耶出席第四十八屆香港國際電影節。 許光漢 滴露X男神許光漢拍攝全新廣告 滴露X男神許光漢拍攝全新廣告 滴露X男神許光漢拍攝全新廣告 滴露X男神許光漢拍攝全新廣告 滴露X男神許光漢拍攝全新廣告 滴露X男神許光漢拍攝全新廣告 金像獎2024｜香港電影金像獎頒獎典禮，許光漢。 許光漢登上日本女性雜誌《an．an》特別版封面。

有日本影迷拿望遠鏡看他

前陣子到日本宣傳電影的他，認為日本的影迷相當守秩序，在不能使用手機的場合中，他們並不會拿起手機拍，但竟有影迷拿望遠鏡看他，令他印象深刻；不過提到南韓的粉絲就熱情許多，他每次去都會感受到不同的應援驚喜，隨後笑稱「有位粉絲說『我要把你的護照撕掉，讓你留在這邊！』我有和經紀人說，幫我把護照鎖好。」

此外，台灣近期地震頻傳，他也受訪時也關心大家的安全狀況，表示自己沒有遇到地震，但都會關心親友：「有關心爸爸媽媽、姊姊，都沒事。」而工作滿檔的他，坦言前陣子身體比較疲勞、免疫力下降，咳嗽症狀持續了一段時間，但目前健康狀況已調整回來。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

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