許光漢遇熱情南韓粉絲喊「撕掉你護照」　欣賞日本影迷守秩序

許光漢為動畫電影《八戒：決戰未來》中的主角八戒配音，他30日進行線上訪問時，透露配音時最困難的部分，是學豬叫聲和演繹撒嬌的氣音。被問到他談戀愛時，是否會跟另一半撒嬌？他則坦言本身是一個偶爾會跟另一半撒嬌的人，回想起以前和戀人相處的狀況，害羞表示自己「講話會用疊字」。

許多觀眾聽到許光漢為八戒配的音後，都覺得和他本人的聲音很不一樣，因此看完電影相當驚喜。對此，許光漢也分析角色各個情境的聲線：「他（八戒）平常和奶奶、三藏、悟空講話的時候都不一樣，和奶奶、三藏講話會比較偏撒嬌，和悟空就是吵架，聲線會比較低。」被問到學了幾種豬叫聲？許光漢則開玩笑說「大概有103種」，但會用合乎情境的聲音來演出。

我還是會過我自己的人生

片中八戒和奶奶的感情令人動容，許光漢想到與家人的互動，感性表示配音時想到了自己的奶奶和外婆：「外婆105歲了，每次見面都覺得外婆好像又老了一點點，自己也會很感嘆，因為工作很忙，每次回去就會看到她們多長了一些白頭髮、細紋，很心疼。」

而在亞洲擁有高人氣的許光漢，談到如何保持初心，表示：「沒有特別去想說要保持初心這件事，不喜歡很刻意的事情，我的想法是遇到一個作品就好好詮釋好，專心在當下就好了，我還是會過我自己的人生，不會在乎其他人怎麼想」。