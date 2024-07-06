許光漢首拍韓劇演暗黑殺手 《無路可走：輪盤賭》7月底Disney+上架

劇集講述因犯下一系列令人髪指的罪案入獄，引來全韓最憎惡的男人金國浩(劉宰明 飾)，於入獄13年後獲得假釋。一名神秘市民因對他獲得假釋而感到非常震怒，公然懸賞200億韓圜 (相等於10.9億港元)，任何人只要能追捕以至殺死這位罪名昭彰的罪犯即可獲得！面對愈來愈多想殺死自己的民眾，金國浩必須相信正在保護他的警察團隊以求生存。

《無路可走：輪盤賭》由曾參演《Signal》的趙震雄飾演奉命保護金國浩的警察白仲植、曾參演《逆貧大叔》的劉宰明飾演罪惡不赦的殺人犯金國浩、《迷網追兇》的金武烈飾演自稱為金國浩代言人的辯護律師李尚奉、《天空城堡》的廉晶雅飾演市長安明自、《陽光先生》的成愉頻飾演金國浩之子金動夏、台灣陽光男神許光漢飾演殺手微笑先生Mr. Smile、《危樓深淵》的「亞洲王子」李光洙飾演屠夫尹暢才、《那年，我們的夏天》的金聖喆飾演年輕牧師成俊宇。劇集由Studio X+U製作，劇本由《闇黑對決》編劇李秀珍撰寫，《救韓大時代》導演崔國熙執導。