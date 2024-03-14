許冠傑新歌《紫信箋》懷念黃霑 邀請黃妍黃宇詩特別獻聲

歌神許冠傑(Sam)即將於3月30日起在紅館舉行一連三場《最緊要好玩演唱會 2024》，大會公布絕不加場，Sam曾透露演唱會將有一環節向逝世二十周年的黃霑致敬。為表對霑叔的懷念，Sam特別灌錄一首名為《紫信箋》的新歌。 Sam表示：「與霑叔相識多年，對我來說他絕對稱得上是亦師亦友，這首由我親自填詞，詞意受霑叔啟發的《紫信箋》終於面世！我更特別找來靚聲女歌手黃妍(Cath)朗讀了徐志摩的《再別康橋》和 《偶然》裡的經典詩句，讓她的聲音穿插在這首歌中。這是一次很有趣的合作和嘗試，作品亦充滿了人和人之間無限的思念。我會在紅館個唱現場演繹這首《紫信箋》，希望大家也會喜歡！」

Sam 為紀念黃霑，特別灌錄一首名為《紫信箋》的新歌。

Sam表示：「與霑叔相識多年，對我來 說他絕對稱得上是亦師亦友，這首由我親自填詞，詞意受霑叔啟發的《紫信箋》終於面世！我更特別找來靚聲女歌手黃妍(Cath)朗讀了徐志摩的《再別康橋》和 《偶然》裡的經典詩句，讓她的聲音穿插在這首歌中。這是一次很有趣的合作和嘗試，作品亦充滿了人和人之間無限的思念。我會在紅館個唱現場演繹這首《紫信箋》，希望大家也會喜歡！」 Sam對黃妍在《紫信箋》歌曲中的表現讚不絕口，Cath說：「起初公司同事告訴我會和Sam在音樂上合作時，我以為他們在整蠱我，及後知道這是真事後，我真的很榮幸和開心，因為整件事很神級！今次我要負責的獨白是一些很文學式的詩句，幸好小時候曾參與朗誦活動，我在錄音室時立刻回想當時那種感覺，再加上聽過Sam哥的demo後，我便知道我要如何去演譯。」

Sam 對黃妍在《紫信箋》歌曲中的表現讚不絕口。

Sam同時邀請了黃妍和霑叔的女兒黃宇詩，在不同場次分別為這首《紫信箋》獻 聲，宇詩笑說：「今天我來studio探班，Sam哥很好地邀請了我和Cath在他的個 唱現場以獨白形式表演。我完全和樂壇沒有關係，但今次可以掹車邊和Cath一起參與這一盛會，更可以和Sam哥這個legend合作，我覺得很開心。」 除了黃妍和黃宇詩外，今次《許冠傑最緊要好玩演唱會 2024》的表演嘉賓還有3月30日的龍婷，3 月31日的炎明熹和4月1日的梁詠琪，以及3晚也會出場表演的香港兒童合唱團。