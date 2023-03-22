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娛樂
2023-03-22 18:49:05

許冠傑演唱會｜增設網上直播 4．14尾場全球大合唱

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許冠傑4月舉行演唱會，尾場更搞全球直播。

許冠傑(Sam)將於4712日及14日舉行演唱會，今日主辦單位「健康·旦」宣布開售網上直播通行證，海外的歌迷在414日也能實時欣賞演唱會。蕭潮順和鄭丹瑞(阿旦)今日開記招，表示海外歌迷只需購買網上直播通行證SUPERLINK Online Pass，即可同步觀賞演唱會。

網上直播通行證將於本月28日在「健康·旦」網站公開發售，票價劃一為港幣$280屆時大會向全球超過50個城市﹙包括洛彬機、三藩市、西雅圖、鳯凰城、波士頓、紐約、芝加哥、拉斯維加斯、溫哥華、多倫多、倫敦、曼城、巴黎、阿姆斯特丹、羅馬、悉尼、墨爾本、奧克蘭、東京、大阪、首爾、台北、吉隆坡、檳城、星加坡、曼谷、胡志明市、馬尼拉、澳門等地）同步輸出高清畫質的演唱會訊號。

 

許冠傑演唱會尾場增設網上直播。

過千網上直播通行證予慈善機構

蕭潮順表示阿Sam想帶頭做全球直播，為方便各地歌迷，可於香港時間414日晚上8時後的24小時內，跟據各地區的播出時間收看，確保歌迷都能完整欣賞到阿Sam在演唱會的英姿，令大家可以不受時差所限。他透露因為今次全球直播，令演唱會製作費再加多過百萬。阿旦稱阿Sam要求主辦單位要照顧弱勢社群，因此會免費送出過千個網上直播通行證予慈善機構，包括麥當勞叔叔慈善之家、耆康會、路向四肢傷殘人士協會、仁愛堂及弱勢社群，希望大眾一起享受音樂，互相打氣，為社會注入正能量。

 

Mastercard卡客戶早鳥優惠

Mastercard卡客戶可於2023323日起經「健康･旦」網站專享訂購早鳥優惠，以Mastercard卡購買網上直播通行證，每條SUPERLINK Online Pass減港幣$252023328日起以Mastercard卡結帳亦可有訂購優惠，每條SUPERLINK減港幣$10

演唱會總監蕭潮順、演唱會創作總監鄭丹瑞透露今次阿Sam個唱成本不停增加。

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