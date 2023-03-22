許冠傑演唱會｜增設網上直播 4．14尾場全球大合唱

許冠傑(Sam)將於4月7至12日及14日舉行演唱會，今日主辦單位「健康·旦」宣布開售網上直播通行證，海外的歌迷在4月14日也能實時欣賞演唱會。蕭潮順和鄭丹瑞(阿旦)今日開記招，表示海外歌迷只需購買網上直播通行證SUPERLINK Online Pass，即可同步觀賞演唱會。

網上直播通行證將於本月28日在「健康·旦」網站公開發售，票價劃一為港幣$280。屆時大會向全球超過50個城市﹙包括洛彬機、三藩市、西雅圖、鳯凰城、波士頓、紐約、芝加哥、拉斯維加斯、溫哥華、多倫多、倫敦、曼城、巴黎、阿姆斯特丹、羅馬、悉尼、墨爾本、奧克蘭、東京、大阪、首爾、台北、吉隆坡、檳城、星加坡、曼谷、胡志明市、馬尼拉、澳門等地）同步輸出高清畫質的演唱會訊號。