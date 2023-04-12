許冠傑演唱會｜麥雅緻帶父親遺照睇騷 重拾父女回憶淚灑紅館

麥雅緻父親於2021年來港準備迎接外孫出世，但當時從外國入境的人士必須要隔離，而麥父在隔離期間因突發性腦出血而離世，臨盆在即的麥雅緻大受打擊。直至今年初，她見疫情緩和，便返回三藩市幫忙收拾父親的遺物。

睇許冠傑喊到豬頭

麥雅緻在完騷後，上載照片，見到她眼泛淚光一手拿住父親的遺照，另一手拿住螢光棒，分享表示今次看騷的心情很忐忑及沉重。她說︰「我和爸爸生前約定了，疫情過後，我一定會帶他去看許冠傑演唱會，只可惜……他未能赴約便突然先走一……而我……真的很想兌現對他的承諾。」

另一張照片見到她拿住父親的照片與張頴康在許冠傑的海報前合照，相中見到麥雅緻表現輕騷，估計是看騷前拍下。她透露老公更事前預言她一定會爆哭收場︰「他離開了500多天的今晚，我終於可以緊緊抱着他的照片，默默伴隨淚水及笑聲，和他一起欣賞他最喜歡的偶像演唱會，今晚，我第一次在Sam 哥的演唱會中，聽到他唱出just a little 及tears in heaven……(這兩首不算是Sam 哥concert 的必唱曲目) 即時淚崩，(我一早被張生說我會喊到豬頭咁)但我覺得這是爸爸對我的回應……」