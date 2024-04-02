許冠傑演唱會2024｜歌神個唱尾場向張國榮致敬 Gigi梁詠琪任特別嘉賓

「許冠傑最緊要好玩演唱會2024」最後一場昨晚在紅館圓滿完成，尾場氣氛更加熱烈，繼續全場爆滿。Sam以自彈自唱聞名，與結他仿佛融為一體，這次演唱會的舞台設計正正是以結他為藍本，Sam站在結他形狀的舞台上表演，為觀眾帶來獨特而難忘的視聽體驗。 「夜闌靜問哥哥可感應」 Sam昨晚唱完《做個自由人》後說：「今天是4月1號，這21年來每逢到這一天，我便會想起一個好朋友，我也很掛念他，大家知道是誰嗎？」不少觀眾大叫：「Leslie!」Sam接着說：「就是『哥哥』張國榮!大家記得嗎?所以我今晚特別選了一首他的歌送給他，希望他在天國也可以聽到，這首歌是《有誰共鳴》。」在 Sam獻唱此曲時，螢光幕上展示哥哥的照片。他又將歌曲最後一句歌詞改為：「夜闌靜問哥哥可感應」，以歌聲向哥哥傳達思念之情。

兩度Encore唱至凌晨 來到尾場，這晚的特別嘉賓是梁詠琪(Gigi)，Sam介紹Gigi出場時說：「接下來，今晚有一位特別嘉賓。她原本去年已答應來做我的嘉賓，但最終因為身體不適而未能到場。她是我最疼錫的契女，你們知道是誰嗎?她就是Gigi梁詠琪!」話畢，Gigi便在觀眾的歡呼聲及掌聲下登場。Sam接着說:「今晚我會和她合唱一首英文歌《Somewhere Out There》。」 二人唱畢此曲後，Gigi說:「我比較少唱英文歌，但我特別為今晚練習了這首 《Somewhere Out There》，因為我知道Sam你唱很多英文歌，大家也很喜歡聽你唱。」Sam接着問全場觀眾Gigi是否唱得很好聽？他又問Gigi:「不如我們再唱一首中文歌」，Gigi說：「我喜歡你很多中文歌，慢歌和輕快歌也喜歡，不如今晚我們唱《夜半輕思語》，好不好?」其後，Sam便牽着Gigi的手，和她 繞場再度合唱。他們邊唱，邊走近歌迷，與他們握手互動。Gigi 說看到大家很感動。在唱完此曲後，她表示很高興，今晚終於能夠參與Sam的演唱會，並約定觀眾下次有機會再見。