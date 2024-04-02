許冠傑演唱會2024｜炎明熹帶病上陣 獲歌神親手製應援板大感驚喜

《許冠傑最緊要好玩演唱會 2024》第二場不但請來炎明熹(Gigi)，更有黃妍 (Cath)驚喜現身。許冠傑(Sam)哥介紹Gigi 出場時說：「有一位女歌手我非常欣賞，她是聲夢小天后，人見人愛、又 Sweet 又靚。我會和她合唱，雖然她有點不舒服，但她依然來到紅館和大家見面，大家可以給她點掌聲嗎？她就是 Gigi——炎明熹！」二人之後合唱《冬暖》及《心裡日記》。

其後，Sam 介紹另一位嘉賓上台時說:「以下這位嘉賓，是新一代創作女歌手，她唱歌也非常好，有請黃妍上台，和我合唱。」Cath 登場後，Sam 牽着她的手繞場兩周，合唱《無敵是愛》。在演唱會最後一部分的點唱環節「卡拉 ok」中，Sam 繼續和歌迷互動，全場大合唱多首金曲後，Sam 便以《浪子心聲》為第二晚演出畫上完美句號。

炎明熹在台上透露自己演出前一天開始作病，坦言狀態不好，但可以跟歌神合唱，已很開心。她說︰「今次很榮幸可以來到 Sam 哥的演唱會，我覺得非常緊張， 可以和一位如此殿堂級的歌手合作，還要是在紅館。經過多天相處，我發覺Sam哥是一個很溫柔的人，就變得沒有那麼緊張了。雖然狀態不是太好，但可以和 Sam 哥合唱兩首歌已經非常滿足，如果有機會再和 Sam 哥合作，我希望可以唱得更好。」

她又自言是「說話有限公司」，很想向他表達對他的敬仰之情，但可惜在台上的時間並不多，並稱會好好向對方學習。其後她在社交平台分享今次當嘉賓的照片，其中一張是手製的應援板，Gigi說︰「3月31號將會成為我人生之中難忘的日子之一，亦會把這段美好的回憶寫進我的心裡日記。雖然這天的狀態不是最佳的，但是希望如果再有機會可以再表演俾大家聽。最尾的這塊手作版是Sam哥親手製作的，我會好好地把它保留！」