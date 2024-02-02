許冠傑演唱會2024｜3月底紅館再開騷 龍婷驚喜現身預告做阿Sam嘉賓

現年75歲的「歌神」許冠傑（Sam）將於3月30日至4月1日，假紅館舉行一連三場《許冠傑最緊要好玩演唱會2024》，是去年紅館騷的Part 2，延續「最緊要好玩」精神，門票將於今日(2日)在城市電腦售票網公開發售。Sam 昨天在尖沙嘴舉行記者會，逾百粉絲現身支持，他自彈自唱3首歌曲《大家跟住唱》、《滄海一聲笑》和《鐵塔凌雲》，而視Sam 為偶像的龍婷，亦有帶著去年Sam 在演唱會上送給她的一副眼鏡驚喜現身，二人還合唱了一首經典金曲《浪子心聲》，聽到大家如痴如醉。

龍婷現身向Sam回禮，送上親手包的餃子，Sam即場邀請龍婷擔任演唱會嘉賓，不過鄭丹瑞則整蠱龍婷笑說：「未知你會否做嘉賓，你返去等消息。」全場爆笑。龍婷被問到可以擔任嘉賓心情如何，她坦言：「好似發緊夢咁，其實我而家個人都喺度震緊。」

至於演唱會，Sam透露會唱新歌及去年演唱會沒唱過的歌曲，大概5、60首歌，更邀請100 位香港兒童合唱團小朋友同台演出；而嘉賓方面邀請兩位Gigi，包括炎明熹和梁詠琪，龍婷也是被邀之列，而兩名兒子許懷欣（Ryan）和許懷谷，以及許冠文都會上台表演。 Sam透露大仔Ryan膀胱癌已痊癒，細仔懷谷之前緊急入院割腎石，目前亦已康復，至於演唱會票價維持380元及880元，是希望市民留港消費。 另外，Sam透露黃霑當年寫了一首歌給他，名為《紫信箋》，但一直未有錄音，現在只記得第一句歌詞，於是Sam憑記憶寫下去，並以一星期時間完成。