許冠文獲頒演藝大獎 最想登台即場看觀眾反應

許冠文近日主演的《破．地獄》氣勢如虹，票房屢創新高，早前他更獲頒《2024年度亞太區最高榮譽演藝大獎》，但他因為太忙未能出席頒獎禮，仍不忙拍下片段多謝主辦機構，並透露自己很想登台跟觀眾互動。

《亞太現場演出行業協會》在澳門舉辦一連兩日的《亞洲演出娛樂行業峰會》，峰會活動邀請媒體平台及票務平台、演出商及品牌方、娛樂及經理人公司、場館機構、舞台燈光音響工程、高新科技及產品等行業專家們一同參與，並於首日活動舉行三場《圓桌會議》，出席會議的業內人士在台上毫不吝嗇分享他們寶貴的經驗和意見。 協會在峰會結束後特設「亞太演出娛樂行業峰會歡迎晚宴」，並邀請了阮兆祥、SUPPER MOMENT、小肥、龍世傑、陳慧敏、周家耀、林靜翬、古淖文、、林思彤(林若盈)、王玥、陳俞霏、 Daze In White、Scamper 和 Tuna Macanese 等香港和澳門兩地的歌手及組合為大家表演，現場非常熱鬧。

協會也同時在台上頒發了《2024年度亞太區最高榮譽演藝大獎》，得獎者為許冠文(Michael)，但因 Michael 近日忙於電影宣傳未能親身前赴澳門領取獎項，他也很有心錄製了一段視頻多謝協會。 Michael 說：「感謝《亞太現場演出行業協會》給我這個非常珍貴的獎項，我覺得我自己一世人也是拍電影，很少去登台，但其實登台是我的夢，因為只有登台才能直接接觸到觀眾，所以我時常也很嚮往，只是沒有時間，所以我久不久又會參與楝篤笑，在現場看觀眾有沒有反應，看他們有沒有笑，是和電影非常不同，這是我追求的夢，我希望在得到這個獎後，將來可以有更多機會參加現場演出便最好了，多謝大家。在此我順道祝賀《亞洲演出娛樂行業峰會》成功，大家飲多杯！」

《亞太現場演出行業協會》創始人兼聯席主席陳淑芬在活動上表示：「回顧 2023 年，協會成功舉辦了首屆《亞洲演出娛樂行業博覽會》，參展及入場觀眾超過 10,000 人次，商業對接108 場次， 展商數量接近 200 家，配對金額超過 1 億港幣，博覽會取得豐碩成果。為了延續博覽會的成功，我們期望此次峰會能夠促進各相關從業者之間的深入交流，讓大家有機會收集到最新的市場資訊，為演出行業開創更多機遇。通過業界的共同支持，我們能培養出更多演出行業的人才和精英。我們也希望與會者能借助此次峰會，進行更多、更大規模的商業配對，推動行業的進一步發展。」

