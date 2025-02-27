熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-02-27 16:45:00

許冠文 衛詩雅再合作 新代言延續《破·地獄》父女情

分享：
Hello文終於看見女兒出嫁。

Hello文終於看見女兒出嫁。

adblk5

許冠文(文哥)與衛詩雅(Michelle)再度攜手合作，為Samsung Galaxy S25系列的宣傳片代言，並以故事形式延續他們在電影《破·地獄》的父女情。宣傳片示最新手機及其強大的AI功能，還突出了科技如何連繫彼此感情，特別是通過AI功能修復舊照片，以保留父親對即將出嫁女兒的珍貴回憶。

充滿電影感的短片中，文哥和Michelle飾演的父女關係，是嚴父「口硬心軟」，父親雖不善於表達情感，但始終默默支持女兒，而Michelle則通過行動來表達愛關心。故事中，Michelle正籌備婚禮，面對即將搬離的老家，兩人都非常珍惜相處的時光。

adblk6
文哥、Michelle再度攜手合作，延續《破·地獄》父女情。 文哥演的父親角色，是一位開明懂得科技的新潮父親。 Michelle、文哥演父女的戲，令人看得非常舒服溫馨。

又在一次公園閒逛中，Michelle突然想要捕捉父親幽默的一面，雖然文哥一開始有些不情願，但最終還是欣然接受。影片尾聲，文哥希望能拍下女兒出嫁的珍貴瞬間，儘管遇上雨天和周遭嘈炒雜音，但新手機的audio eraser功能讓他能夠消除背景噪音，完美保留這些珍貴的回憶。

此外，Michelle又利用手機的now brief功能，來提醒父親女兒婚禮的各項安排，文哥則利用通話轉錄功能，將重要信息轉成文字摘要，確保婚禮每個細節都能妥善處理，令戲中愛女體面出嫁。宣傳片不僅展示科技的力量，也深刻體現父女間深厚情感，更把兩人在《破·地獄》的遺憾，父親不能看見女兒出嫁，在內裡一一實現。

準影后Michelle，再與文哥合作，延續《破·地獄》父女情。 Michelle的童年照，經AI修復後變得清澈。 文哥演的父親角色，是一位開明懂得科技的新潮父親。

入App免費換走健康產品

入App免費換走健康產品