許冠文 衛詩雅再合作 新代言延續《破·地獄》父女情

許冠文(文哥)與衛詩雅(Michelle)再度攜手合作，為Samsung Galaxy S25系列的宣傳片代言，並以故事形式延續他們在電影《破·地獄》的父女情。宣傳片示最新手機及其強大的AI功能，還突出了科技如何連繫彼此感情，特別是通過AI功能修復舊照片，以保留父親對即將出嫁女兒的珍貴回憶。

充滿電影感的短片中，文哥和Michelle飾演的父女關係，是嚴父「口硬心軟」，父親雖不善於表達情感，但始終默默支持女兒，而Michelle則通過行動來表達愛關心。故事中，Michelle正籌備婚禮，面對即將搬離的老家，兩人都非常珍惜相處的時光。