許嘉浩率旗下藝人新春團拜狂派利是 蛇年計劃多籮籮

許嘉浩(KarlHui)率領率旗下藝人︰尹蓁晞(Yumi)、 練樂儀(Alina)、 李諾陶(Lotto)、李凱德(Heidi)等連同一眾網紅模特兒及公司團隊以一身「紅噹噹」造型舉行新春開年團拜。屬蛇的Karl準備了應節蛇羹以及多款新春好喻意美酒佳餚跟大家𣈱飲𣈱食，大家亦一齊參與喻意風生水起的「撈起」環節。 初踏蛇年這個「蛇仔」沒有「蛇王」上身，其自家時尚品牌巳率先推出以當旺蛇及大熱熊貓為題的新飾物系列，更將公司擴展至將軍澳更大型的全方位Studio。

Karl表示今年繼續擴展影片製作同直播的Project，所以增設一個有大綠幕、剪片室及完善直播系統的攝影及錄音棚。他又指往年同各地直播主合作做直播帶貨同多元化網絡節目成績理想， 今年將擴展與國內、台灣及星馬的網紅直播主簽約，加上有新的攝影棚，相信可以更完善地全天候製作更多直播節目。 Karl透露將於三月舉辦全方位網紅直播主選拔活動並加以培訓，發掘更多新血於新攝影棚製作更多多元化的直播節目。談到今年犯太歲，他表示有按七仙羽師傅寄語，重組空間帶來好氣場，並把家中及辦公室調教長期光猛的空間，望新一年蛇來運到。

尹蓁晞(Yumi)於新春團拜上首次參觀公司的新攝影棚大表新奇， 新一年銳意做一個成功的直播主，並將參與於新攝影棚製作的吃貨直播節目。她說︰「之前有睇細細粒陳嘉佳日日好勤力做直播，又好敬業咁大擦大閘蟹，開始對直播帶貨呢個新嘗試產生興趣，想試下挑戰自己比較慢熱嘅性格。」 問到會否怕做吃貨直播會變肥，她說早已做足功課有心得，看見細細粒陳嘉佳的吃貨直播更有看她的修身秘技。喜歡下廚的她更不時於網絡平台向各地的女網友交流吃得健康的食譜及修身妙法。

尹蓁晞

練樂儀(Alina)表示剛剛於新年假期去了日本滑雪之旅回港，身為美人魚小姐三料冠軍的她更曾參加亞洲小姐及多個選美大賽。自言選美選上癮的她揚言新年要繼續做「選美控」，今年要出國挑戰國際性的大型選美賽事，同時她亦學習電影動作拍攝、打側手後翻及武術的訓練，希望在即將參加的國際選美賽事可展示更多更強的技能。

練樂儀