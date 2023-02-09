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娛樂
2023-02-09 19:27:37

許子萱失蹤兩個月終現身 否認壓力大唔怕跟TVB簽長約

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亞軍許子萱(左二)終於回歸。

無綫今日在電視城舉行《癸卯年新春團拜嘉年華》，出席的有電視廣播有限公司主席許濤、總經理(商務營運)蕭世和、副總經理(法律及國際業務)暨署理公司秘書陳樹鴻，連同應屆香港小姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏和多位員工出席，更有醒獅表演及抽獎，非常熱鬧。

應屆港姐及多位員工出席新春團拜活動。

許子萱玩Bingo連中三元

許子萱被傳多次缺席活動，一度有傳她不堪壓力要求與無綫解約，今日她現身活動更在玩遊戲時連中三元，贏得高級枕頭、攪拌機與按摩坐墊獎品，非常幸運，司儀朱凱婷也笑言她拿了這麼多禮物，要加簽合約至少30年。全程笑容滿面的她表示，在玩Bingo時連中三元，笑言要買六合彩，並希望今年可以繼續旺下去。

提到朱凱婷建議她跟公司簽30年，她表示當然希望，只怕公司嫌棄她。至於為何連續兩個月缺席公司活動，她表示因為選港姐前從事金融工作，在參選時跟當時的金融公司請假，當選之後便跟無綫請假，回大陸交接工作，現與舊公司已沒有合約，可以專注港姐工作。她說︰「我覺得做人要有始有終，如果我拋低啲嘢唔交接就唔好。」

許子萱玩bingo時連中三元，她希望今年可以繼續旺下去。

許子萱自認抗壓力高

許子萱坦言很掛念大家，並表示日後大家會常常見到她，會努力做好公司給她的工作。對於有指她因壓力大而要求解約，她強調不是事實，坦言自己沒有甚麼優點，只是抗壓力強。她說︰「完全不屬實，啲報道好誇張，自己抗壓能力都好強，之前做金融都係咁捱過嚟，唔會因為壓力大而出走。」提到有網民騷擾她，她坦言有些網民不停挑戰其底線，所以才還擊，並已交予公司及同事處理。她表示一般評論都不會理會，自己只是多次被騷擾才反擊。

許子萱拎獎拎到手軟，林鈺洧稱對方有意留港發展。

黃建東表示以往這個活動由安德尊主持，因對方外遊令他有機會接下司儀工作。

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