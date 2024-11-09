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娛樂
2024-11-09 20:50:51

許家傑 羅天宇率明星籃球隊HERO 出席《獅子會全港學生三人籃球賽》

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許家傑與羅天宇熱愛打籃球，在球場上更是默契十足。

許家傑與羅天宇熱愛打籃球，在球場上更是默契十足。

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國際獅子總會中國港澳303區主辦的《獅子會全港學生三人籃球賽》，今日假筲箕灣官立中學舉行啟動開球禮及表演賽，許家傑(送水輝)、羅天宇率領明星籃球隊HERO落場參予表演賽，與獅子會代表隊先來一場牙骹戰，許家傑與羅天宇默契十足，傳送交波都很熟練，而獅子會代表隊亦有港隊代表林俊達加入，所以勢均力敵，最後打和皆大歡喜。

 

許家傑透露，Hero集合了多位藝人，一直熱衷於籃球運動，今日他與羅天宇都保持到水準，「整隊HERO的確較以往少練籃球，因為大家報名參加多個運動活動，我與洪永城更報了馬拉松街馬，以及其他多個跑步賽，正開始要練跑。」許家傑稱，Hero組隊11年，開始學校三人籃球School Tour亦有7年，最近更舉辦籃球的興趣班，很開心跟學生互相交流。

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羅天宇又成功入3分波 。 羅天宇在場擁躉不少，尤其微笑時更使出微笑3分手。 許家傑經常運動狀態甚弗。

羅天宇今日與學生比賽，發覺學生年紀輕輕球技非常好，問到天宇幾多歲學識打籃球，他話二十幾歲才開始，許家傑讚天宇開始得遲，但真的很厲害。他取笑羅天宇有個綽號 :「佢叫『微笑三分手』，打三分波最叻，笑笑口就入波。」果然今日羅天宇就入了三分波。羅天宇稱 : 「其實我細個就想打籃球，可惜一直沒有機會，家人覺得放學就好應馬上回家，所以直至到大學才參加學校籃球隊。」

許家傑指，一直跟哥哥一起打籃球，一到夜晚就跟哥哥出街，「當年小朋友是不淮去夜街，打波就成為去夜街的最好藉口，兩兄弟都喜歡打波，從小就感情很好，所以覺得打籃球是很好的運動。」

許家傑與羅天宇組Hero明星隊達11年，除了為運動亦希望多些教小朋友打波。 《獅子會全港學生三人籃球賽》別開生面，一起以拋波形式，為一連兩天學界三人籃球賽活動揭開序幕。 3. 《獅子會全港學生三人籃球賽》大會主席第七分區主席徐玲玲(右二)、國際獅子總會中國港澳303區 沈顏總監(中)，以及第二副總監袁秀齡，感謝羅天宇、許家傑支持獅子會一起行善。

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