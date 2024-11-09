許家傑 羅天宇率明星籃球隊HERO 出席《獅子會全港學生三人籃球賽》

羅天宇今日與學生比賽，發覺學生年紀輕輕球技非常好，問到天宇幾多歲學識打籃球，他話二十幾歲才開始，許家傑讚天宇開始得遲，但真的很厲害。他取笑羅天宇有個綽號 :「佢叫『微笑三分手』，打三分波最叻，笑笑口就入波。」果然今日羅天宇就入了三分波。羅天宇稱 : 「其實我細個就想打籃球，可惜一直沒有機會，家人覺得放學就好應馬上回家，所以直至到大學才參加學校籃球隊。」 許家傑指，一直跟哥哥一起打籃球，一到夜晚就跟哥哥出街，「當年小朋友是不淮去夜街，打波就成為去夜街的最好藉口，兩兄弟都喜歡打波，從小就感情很好，所以覺得打籃球是很好的運動。」

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