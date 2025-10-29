許廷堅承諾陪柳應廷瘦身 約定Jer開show前齊減8磅

新城廣播今天（29日）於馬鞍山舉行《「新城勁爆頒獎禮2025」The HelloWin Party》，超過90個歌手單位齊齊出席，為12月27日舉行的《新城勁爆頒獎禮2025》造勢。一眾歌手配合萬聖節主題，悉心打扮，惟許廷鏗卻未有變裝現身，他笑言自己怕鬼，自幼到大都甚少慶祝萬聖節，但見眾歌星各有心思，笑指何雁詩「鬼火咁靚」，差點認不出對方。
自認小fans 食力比Jer勁
談到早前與柳應廷Jer 經營的根(Root Cafe)搞聯乘「根·緣·紀錄」美食宴，許廷鏗指出：「由我同佢一齊設計餐單，俾唔同朋友試下，我哋兩個結緣都係因為食嘢。」問到與Jer相比誰的食量較大時，他笑言：「食量方面Jer係勁，但如果更加勁應該係我。」Alfred 自認是Jer的小fans，唱K都會選唱Jer的《人類群星閃耀時》，但不會做嘉賓，會在台下大聲唱。
不過，在食方面，他自認是大前輩，可介紹對方嘆不同美食，「不過等佢開完show先搞佢，近排同佢有個承諾，我話如果你開show要減磅，我同你一齊減，宜係要好friend先做到呢樣嘢，而且係我喎！而家我哋定咗，要喺佢開show前減到8磅，仲未開始，但希望Jer以最佳狀態示人，唔係要減到好瘦，希望喺台上幫佢影相，唔好吱咗啲鬼祟肉出嚟。」他認為減肥也未必一定要食白烚雞肉，但Jer愛吃煎炸食物，希望在減肥路上陪跑，介紹健康飲食之道。若下次再聯乘搞飲食活動，Alfred笑言下次可以健康為主題，因為今次煮魯肉飯和豬皮，非常邪惡。
Alfred廚藝叻 Jer 沖咖啡掂
問到為何兩人沒有一起現身，Alfred表示，「本身係美食crossover，可以喺度係bonus，我自己落力少少，希望喺唔同方面令食客體驗full啲，可以一路介紹一路食，但Jer嘅Schedule比較忙，其實佢都有好落力籌備同現身，希望大家fans可放過佢，老實講，佢喺呢件事嘅落力程度唔會比我少，希望下次再搞就mark實佢一定要喺度，同我一齊share食譜。」
他直言，有朋友建議兩人可一齊搞，其實他也有提供食譜建議，不排除會客串，至於廚藝方面，他直言：「老實講煮嘢食我叻啲，但沖咖啡佢真係勁，我飲過係好飲嘅，希望唔淨係fans去佢舖頭，識飲識食嘅食客都可以去試吓佢哋嘅手沖咖啡，非常好飲。」他指Jer有特地上堂學沖咖啡，亦有紹咖啡師作交流。
Alfred自爆有意在飲食業大展拳腳，但不忘提大家多留意他的作品，「今年唔算多產，推出兩首歌，但都同我生活有關，其中一首講足球，今年我做多咗好多運動，可以將我生活放喺歌曲上，好似日曆咁，啱聽就聽多啲，冇話強逼。」