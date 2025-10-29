許廷堅承諾陪柳應廷瘦身 約定Jer開show前齊減8磅

自認小fans 食力比Jer勁

談到早前與柳應廷Jer 經營的根(Root Cafe)搞聯乘「根·緣·紀錄」美食宴，許廷鏗指出：「由我同佢一齊設計餐單，俾唔同朋友試下，我哋兩個結緣都係因為食嘢。」問到與Jer相比誰的食量較大時，他笑言：「食量方面Jer係勁，但如果更加勁應該係我。」Alfred 自認是Jer的小fans，唱K都會選唱Jer的《人類群星閃耀時》，但不會做嘉賓，會在台下大聲唱。

不過，在食方面，他自認是大前輩，可介紹對方嘆不同美食，「不過等佢開完show先搞佢，近排同佢有個承諾，我話如果你開show要減磅，我同你一齊減，宜係要好friend先做到呢樣嘢，而且係我喎！而家我哋定咗，要喺佢開show前減到8磅，仲未開始，但希望Jer以最佳狀態示人，唔係要減到好瘦，希望喺台上幫佢影相，唔好吱咗啲鬼祟肉出嚟。」他認為減肥也未必一定要食白烚雞肉，但Jer愛吃煎炸食物，希望在減肥路上陪跑，介紹健康飲食之道。若下次再聯乘搞飲食活動，Alfred笑言下次可以健康為主題，因為今次煮魯肉飯和豬皮，非常邪惡。