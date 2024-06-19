許廷鏗做大亨被考演技 飛利物浦同球星切磋球技

許廷鏗(Alfred)上月飛到英國遊玩兼獲啤酒品牌邀請到利物浦做一日球員！他聯同品牌的團隊到晏菲路球場「朝聖」，為利物浦球隊吶喊助威，一睹高普完成最後一仗！ Alfred 更「做一日利物浦球員」，與球隊傳奇球星科拿(Robbie Fowler)及高巴拿(Bruce Grobbelaar)切磋球技，大 show 腳力！
今年已是Alfred第4度成該品牌的代言人，每次的他為品牌拍攝的廣告都充滿新挑戰，繼兩年前一Take 過拉枱布後，今次 Alfred更是演技大爆發，一人包辦動作戲及文戲，一次試盡上海灘大亨、球場波友等角色，造型百變。
首次以民初造型亮相電視的Alfred直言為上海灘大亨的角色下了不少功夫，為了重現大亨的「冧死女」鏡頭，拍攝時面部表情再「加多兩錢肉緊」，交足功課，即使導演叫cut，Alfred 仍然露出迷人的眼神，以配合現場的氣氛。Alfred 表示:「今次嘅拍攝考我踢波，又考我做上海灘大亨，好彩之前跟去利物浦『補鐘』，再睇埋發哥嘅許文強演出，今次一人分飾幾個角色實有 100 分表現!」今次的拍攝主題同樣令 Alfred 回想起初入行的自己:「當初參加唱歌比賽、創立自己嘅唱片公司以及開 YouTube Channel，其實真係本住一個咩都試嘅心態，先可以同大家分享新嘅成果，所以我都好鼓勵大家保持好奇心，或者會發掘到其他嘅可能性。」