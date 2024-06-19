許廷鏗做大亨被考演技 飛利物浦同球星切磋球技

許廷鏗(Alfred)上月飛到英國遊玩兼獲啤酒品牌邀請到利物浦做一日球員！他聯同品牌的團隊到晏菲路球場「朝聖」，為利物浦球隊吶喊助威，一睹高普完成最後一仗！ Alfred 更「做一日利物浦球員」，與球隊傳奇球星科拿(Robbie Fowler)及高巴拿(Bruce Grobbelaar)切磋球技，大 show 腳力！

今年已是Alfred第4度成該品牌的代言人，每次的他為品牌拍攝的廣告都充滿新挑戰，繼兩年前一Take 過拉枱布後，今次 Alfred更是演技大爆發，一人包辦動作戲及文戲，一次試盡上海灘大亨、球場波友等角色，造型百變。