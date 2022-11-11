許廷鏗向熊仔頭大爆喺TVB做歌手好奇怪 棄做王子：被培養到覺得呢樣係必要

許廷鏗（Alfred）昨日（10日）宣布將於12月30日及31日喺Star Hall舉辦演唱會，亦係成立個人公司後首個個人演唱會，門票詳情將於下周二（15日）公布，令一班歌迷相當期待。許廷鏗日前擔任YouTube頻道「FHProductionHK」熊館系列嘉賓，與熊仔頭大爆喺TVB做歌手好奇怪，實行有問必答。

圈中男藝人自我解決救失眠

許廷鏗於訪問開頭率先表示希望仲做到偶像派歌手，認為唱到唔走音又唱得好係歌手基本。熊仔頭笑指估唔到佢由頭到尾都想做偶像派歌手，許廷鏗就表示：「因為知道自己甩緊呀嘛！」。許廷鏗又大爆圈中男藝人與佢分享嘅失眠良方，就係自我解決令自己精盡人亡。整完如果要清潔，成個人都會醒晒，所以整完即刻瞓。

熊仔頭驚訝許廷鏗會爆出呢番言論，直言以為佢TVB出身及後簽約華納，喺大公司保護下答問題會客客套套，仲問及：「唔使繼續保持呢個王子形象咩？」許廷鏗回應指而家呢個年代唔需要王子，無咩必要再喺到扮王子Mode：「我被培養到覺得呢樣係必要，唔好令到公司蒙羞，我講嘅嘢唔係只係為自己負責任，要為埋身邊嗰啲人負責任，唔想成為人地煩嘅一個原因。」

不願與張敬軒比較提攜新人

熊仔頭問到許廷鏗開個人公司原因，許廷鏗坦言：「喺電視台做歌手好奇怪，我啲歌好亂，喺TVB後期，有時係我自己想做，有時就係啲劇集嘅片尾曲，啲觀眾唔知我做緊乜。我做緊大碟嗰啲錢，係因為劇集用剩啲錢，先可以做碟囉，原來係要喺一啲肥水流田之後濕腳嘅位，我先可以用嚟做自己想做嘅音樂，跟住我覺得唔得喇，我真係想做音樂。」

不過，許廷鏗承認身兼藝人及牙醫曾一度想過放棄藝人或牙醫工作；但牙醫方面，認為自己識又唔做，過唔到自己嗰關，想幫助更多嘅人。不過，因為一個網民留言而重新審視自己呢種行為啱唔啱：「因為睇到啲留言，有個po將我同張敬軒比較，以為我成日覺得可以係軒仔咁樣，去提攜樂壇新人，但大家明明唔同級數，身份地位完全不同層次。」

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