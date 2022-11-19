許廷鏗吳林峰唱足3小時 首唱新作邀歌迷諗歌名

許廷鏗(Alfred)與吳林峰的演唱會昨晚於會展舉行，只此一場。MIRROR的Jer和Jeremy，mansonvibes等到場支持。二人同時唱得之人，因此長達三小時的演唱會均以歌會友，台下歌迷亦聽到如痴如醉，接近尾聲時，台下觀眾拿起電筒令現場變成一片燈海，而離場時大家意猶未盡不斷大叫ENCORE。 他們先以《樂壇已死》為演唱會揭開序幕，吳林峰接著唱出《螞蟻》，他曾透露過求學時以此曲參加歌唱比賽，但慘遭音樂老師叮走，因而留下陰影。Alfred其後問當年的音樂老師是否在台下，著對方給予評價，令全場爆笑。是晚二人合唱了不少曲目，包括《青春頌》、《感覺良好》、《雪糕》、《逐步拾回自己》等等。

演唱會除了邀SENZA A CAPPELLA參與演出，亦邀了岑寧兒擔任嘉賓。吳林峰表示一直很喜歡岑寧兒，因此邀得對方做嘉賓很開心，他除了為對方彈奏結他外，更與她合唱《迴光物語》，其後岑寧兒再與Alfred合唱《我》。 接近尾聲時，吳林峰表示因為知道自己很長氣，所以留在最後再跟大家分享，他表示過去兩年享受寫歌多過唱歌，自覺不太多人聽他唱歌，但與他接觸的人不停鼓勵他，當中包括Alfred，對他來說為他一步步建立信心。他坦言今次踏上舞台感到緊張，全因有觀眾入場聽他唱歌，心情很興奮，並謂︰「我今日好緊張，並唔係害拍，而係興奮。一個死肥仔喺尖沙咀踢拖busking，行到上會展呢個台，我得你都得。」最後二人以共同創作的新歌為演唱會畫上圓滿句號。