許廷鏗宣布衝出香港大搞作 預告5月8日送機票請fans去見證

許廷鏗(Alfred)去年搞戶外音樂會時，曾透露今年想在海外有些搞作，演出舞台不再局限在香港。日前他趁住自己36歲生日，終於宣布這個大搞作。今次他的音樂企劃名為「侘寂之道」，雖然Alfred未有特別詳細談及為何叫「侘寂之道」，但「侘寂」是一種傳統日本美學，加上他過去頻頻飛去日本，相信概念亦是由此而生。

他在帖文寫道︰「即將出發到不同國家，去啟動音樂實驗企劃，期待可以跟大家遊歷，一同記錄當下時人地。第一站由香港出發，希望帶著理念遊歷，探索音樂侘寂之道，小小心意，多多指教！」影片是他在電車上跟歌迷聚會的片段，並提及他的歌曲《多多指教》是2024年首支作品，也是為他的音樂企劃揭開序幕。

他稱選用叮叮(電車)跟大家見面，是因為叮叮很代表香港︰「我呢個project除咗香港，仲會去唔同地方做一啲音樂企劃。喺香港自己地頭當然有特別多歌迷，但去到唔同地方，我哋廣東歌可以橫越到唔同語言嘅地方，都可以俾其他人感受到覺得正呢，呢個係我想做到！」