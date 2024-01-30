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娛樂
2024-01-30 18:39:53

許廷鏗打麻雀瞌眼瞓都贏錢 鄧小巧爆老公見到利是金額狂問Why

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許廷鏗表示有活動當然要跟好友鄧小巧、CK齊齊出席才好玩。(陳奕釗攝)

許廷鏗(Alfred)、鄧小巧、CK黃斯琪今日(30日)到尖沙咀出席啤酒品牌新春活動，Alfred表示今次是《造星》家庭組合，並謂︰「我哋係CK《造星》爸媽，有好嘢梗係要益大家！」他表示稍後會跟品牌衝出香港搞活動，希望可以自肥邀小巧及CK一齊出席。

許廷鏗、鄧小巧及CK都是《造星》family。(陳奕釗攝)

小巧聞派利是感頭痛

三人提起出埠工作興高采烈，小巧表示自己很愛野人生活，Alfred稱過去也有跟CK露營，小巧聞言︰「我個啲冇營」Alfred即謂︰「我本身都好有型！」眾人笑過不停，小巧坦言Alfred搞食字gag的功力，自己也甘拜下風。Alfred稱去年個唱未搞慶功宴，預計在農曆年期間舉行，可以派下利是。

CK稱已經準備了一個大袋逗利是，而小巧今年在香港過節，坦言「一諗起封個數量，我真係諗點解要結婚，收人利是幾好！如果有嚿嘢(有咩嘢？)即係小朋友，起碼幫手收番成本！」問到會不會想要「嚿嘢」，小巧暫時不想，並透露跟老公解釋派利是的習俗時，老公聽見利是金額之後大感驚訝狂問WHY。

鄧小巧爆老公得知利是金額之後，大感驚訝。

許廷鏗瞓住贏錢

小巧提到今個新年會跟友人打麻雀，表示常常食炸糊，而且更有個外號叫「三響天后」，每次打出五索時，就會「三響」，因而不少人都愛跟她打麻雀。CK表示新年也會跟朋友打麻雀耍樂，更大爆跟Alfred打麻雀，對方會中途瞓著。Alfred表示近期最愛打台灣麻雀，但打到一半會瞌眼瞓，然而仍可以食糊，非常犀利。

許廷鏗受訪時大玩食字gag，搞到鄧小巧等人表示受不了。

否認Strayz解散

CK稱希望今年可以跟Alfred合作出跳舞歌曲，更大讚他在演唱會的跳舞部份非常好看。問到Strayz久未有合體活動，是否已解散，CK否認，並稱與隊友正構思下一首團歌，而Ariel因為仍在韓國深造，所以Strayz才未合體出現。小巧稱今年會跟不同音樂單位合作，在旁的Alfred聞言想作曲給小巧，她表示歡迎。

談到屬龍的Alfred今年犯太歲，他再玩食字gag說︰「我就係太帥」令小巧及CK大叫救命。CK表示已幫他查了可以佩載鼠及猴的飾物，並謂自己屬鼠，著Alfred多帶她外出，Alfred︰「你係飾物咩？我要帶你出街？」CK繼續爭取︰「可以擺喺身邊嘛！」Alfred續說︰「咁我帶我家姐，因為佢屬猴！」搞到CK大為氣結。

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