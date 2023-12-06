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娛樂
2023-12-06 16:24:44

許廷鏗搞戶外騷自肥 盼擺脫靜焗形象

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許廷鏗自組公司之後，再籌備第二個演唱會，今次更是戶外騷，甚有挑戰。(林俊源攝)

許廷鏗(Alfred)將於1224日至26日在西九舉行《「SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ」許廷鏗 LIVE 2023》。今次Alfred舉行的戶外騷，不單只是音樂會，場地有部份位置為市集，由下午2時開始，屆時歌迷或途人行經西九便可到市集食喝玩樂一番，非常符合Alfred愛享受的性格。他坦言擺檔的都是自己日常幫襯的店舖，希望把個人品味跟大家好好分享。

「SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ」許廷鏗 LIVE 2023

信任自己班底做得最好

要籌備戶外騷之餘，還要有市集，事前準備功夫不少，但Alfred自覺今次比起上年倒數個唱來得容易更多。他說︰「基本上都是沿用去年的班底，變相減少了磨石的時間，他們已經知道我要些甚麼。我有信心他們做得到，因此我可以抽身做回歌手的部份。始終一個人不能完成所有東西，交給一些專業人士。」他稱去年的個唱，是他成立公司以來第一個演出，很多東西特別上心，因此令歌手的身份難以謙顧，今躺便可以好好的做好歌手的部份。

然而，做市集還要跟商家聯絡，Alfred聞言即笑謂︰「那些小店的老闆都是我經常去幫襯，大家已經成為朋友，我一叫他們，他們都很爽快答應。其實我是命令式！哈哈！」他又指自己投身搞飲食頻道，當天出售食物的攤檔會有自己的食譜，大家屆時可以嚐到「許廷鏗」的味道。他表示過去聖誕節都不曾工作，「因為媽媽是聖誕節生日，姪女是Boxing Day生日，今年她們只能來參加音樂會當慶祝。」只是今次有場地，而他又希望搞一些新意思，於是促成今次戶外音樂祭。

 

許廷鏗表示今次除了會有音樂會，還有市集部份。(林俊源攝)

Wild可以形容許廷鏗

不過，令他最想搞戶騷的原因，是希望改變大眾對他的形象，「戶外跟許廷鏗有些距離，大家聯想起許廷鏗就是斯文、情歌、慢歌、室內好grand的唱法，戶外好像是wild點、開心點及興奮，這些字眼很少用在許廷鏗身上。」他表示今次的想法來自4月到日本出席一個露營活動「Go out Jamboree」，「Jamboree」有嘉年華的含意，加上聖誕節，於是變成今次音樂會的名字。他稱疫情下愛上露營，繼而認識了一班camping好友，所以活動都會有一些露營元素放在內。他又笑言自己是老闆的關係，他的構思沒有人反對，但其實公司的人並不多。

「SANTA JAMBOREE」的概念來自今年去日本參與一個露營活動。

欣宜不在嘉賓名單上

提到今次個唱嘉賓，一度瘋傳神隱多時的好友鄭欣宜會現身，但最後歌迷會也發聲音否認。Alfred今次的訪問早在欣宜歌迷會發聲明之前，那時他也表示是一個美麗的誤會，「不知為何大家傳欣宜做嘉賓，當日活動是有記者問我屆時她會不會來，但從沒有說她是做嘉賓，當然她要做嘉賓的話，我可以為她改流程。」他稱今次的嘉賓是年輕的一輩，笑謂自己是時候讓個舞台出來作育英才，他亦很期待跟那些嘉賓合作，希望會擦出新的火花。

他表示有邀請欣宜出席，並謂自己每次開騷，對方都會在場，如果她不在，自己反而不習慣。「有她在場，她身邊的人都會被她的氣氛帶動好開心，有時見到台下有些人在玩手機遊戲，有時會想台上的表演真的很悶嗎？香港的觀眾要學習一些修養，像外國的觀眾是全程投入。他表示三晚的演出都歡迎大家拍下，絕不會叫人收起相機及電話，就連舞台也會延伸，但求任何價錢的觀眾可以見到他，他說︰「最重要是普天同慶，一齊開心。」

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許廷鏗與欣宜有一個外號叫「異父異母低能巨孖寶 」。

樂意陪伴聆聽

提起欣宜，許廷鏗的《一場同學》MV有部份是欣宜的構思，欣宜很信任他，他也很開心獲得欣宜的信任。對於身邊的好友都受情緒困擾，他會不會也有放負的時候，他說︰「他們分享給我聽的時候，我幫他們舒緩的時候，自己都是抒發了一些情緒。相比起來，他們面對的事情比我不容易，我的問題並不是想像中難。他表示從不覺得是朋友們的樹窿，「應該是我會明白他們的感受，他們知我聆聽著，尤其是娛樂圈很複雜，很多事情不能明確說出來，但我明白他們。應該是陪伴，我很樂意陪伴他們，陪朋友做喜歡的事，令他們多一些勇氣去做喜歡的事。」

許廷鏗表示今示音樂會最重要令大家開心。

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