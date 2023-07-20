許廷鏗新歌送識於微時的欣宜林欣彤 恭喜排舞老師KC《造星V》奪亞

許廷鏗(Alfred)最近推出新歌《微時 TIMELY》，歌曲由微時好友鄧小巧作曲兼填詞，內容講及友情，Alfred坦言，就如歌詞「夜半講幾句好過藥水，修補些心碎，不安的思緒漸散去」，不時會相約好朋友把酒談心，同朋友談咩就唔好講啦，但係每次都好開心，雖然有時佢地會好衰將我醉醉地個樣放上story，哈哈。」他希望把這歌送給所有識於微時的朋友，當中包括鄭欣宜及林欣彤。

除了忙於推出新歌，Alfred最近亦為三度合作的啤酒品牌拍廣告。繼上次表演過拉檯布後，今次廣告他大顯身手表演足球技術，讓不少歌迷驚喜發現，原來官仔骨骨的他，都充滿運動細胞。Alfred當日踢波，需要用腳長時間控球，及較剪腳踢花式，久沒有踢波的他，拍之前笑言好驚，唔知自己重識唔識踢，但埋位才發覺原來不過係自己過份緊張，波一上腳，記憶馬上回來，不需NG 已經踢到，幾下手勢已導演已經收貨。

除了忙於推出新歌，Alfred最近亦為三度合作的啤酒品牌拍廣告。繼上次表演過拉檯布後，今次廣告他大顯身手表演足球技術，讓不少歌迷驚喜發現，原來官仔骨骨的他，都充滿運動細胞。Alfred當日踢波，需要用腳長時間控球，及較剪腳踢花式，久沒有踢波的他，拍之前笑言好驚，唔知自己重識唔識踢，但埋位才發覺原來不過係自己過份緊張，波一上腳，記憶馬上回來，不需NG 已經踢到，幾下手勢已導演已經收貨。

希望冇失禮老竇

Alfred笑言，「其實以前係大學都有踢U TEAM ，成為足球員係我細個其中一個願望，話晒我爸爸係足球教練，我哥都踢得好叻架，細個跟住佢地都係足球上留下不少腳毛同足印，不過後來就放棄左個足球夢做左歌手啦。最深印像係未入行前，代表大學踢HALL TEAM ， 嗰陣未入行未參加歌唱比賽，不過係學校都有fans夢，好多人係出面支持嗌我咁，諗番都可以用風頭都幾 一時無兩來形容，哈哈。今日拍廣告又話要我踢波，令到我所有兒時回憶返晒黎，希望冇失禮老竇啦。」

Alfred又表示，最近自己的youtube channel 節目「鏗gry廚房」會再添食第二季，到時會邀請更多好朋友上節目，「食我煮o既美食兼把酒談天。有咩朋友會出現，大家留意住啦。」