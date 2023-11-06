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娛樂
2023-11-06 21:38:45

許廷鏗新歌MV邀欣宜拍攝 揭Joyce當女主角原因

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欣宜在許廷鏗的《一場同學》MV出現，亦示意她已ready重回大家眼前。

許廷鏗新歌《一場同學》的MV今日(6日)正式首播，早前他釋出的預告片出現一名金髮女子，身形跟神隱多時的欣宜相似，而他在《叱咤》記招上也直認今次MV的女主角是欣宜，「其實係同佢一齊傾出嚟，一開始MV選角唔係預佢，都要睇佢狀態，咁佢話不如一齊做呢個MV，所以由佢做MV女主角。

欣宜在MV中的角色叫Lorraine，與許廷鏗是識於微時的人，現實中二人感情亦很友好。

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欣宜借MV宣布回歸幕前

在MV首播前，許廷鏗開live跟粉絲來一個MV導讀，並稱：「今次真係緊張仔，好耐冇出一個MV緊張到咁。」他續透露Joyce為何參與今次拍攝，「大家都知Joyce有出現，係我哋一齊諗嘅。本身佢一路都諗可以喺咩場合再出現返喺娛樂圈會好啲，佢問緊我意見，傾傾下佢就話不如喺我個MV度出現。」他表示當時口裡說好，但心裡覺得此事很重大，同時也代表著欣宜對他的信任。

願為朋友伸手

許廷鏗又重提當年林欣彤神隱了一段時間再出現，當時由他拖著對方一齊上台合唱。林欣彤事後曾在訪問中提到，當年上台前手震得非常厲害，幸有許廷鏗拖著她，給予她信心。許廷鏗表示在朋友堆中扮演鼓勵角色，但自己不想身邊的朋友出現一些調整心理時間，然而藝人很多時都會有這樣的情況。

許廷鏗表示今次MV亦是欣宜回歸作品。

欣宜現場發揮超好

許廷鏗稱一直等欣宜完全ready再落實拍攝，而當日她的表現也很好，並謂今次MV中二人扮演一個故事主人翁，而欣宜今次的角色是Lorraine，又多謝導演彭秀慧不停調整劇本，以及感謝張錦程客串扮演老師一角，同時也在現場引導他如何演繹MV中的角色。

MV超感人

MV中見到有不少許廷鏗與欣宜相處的畫面，由於故事提及他們在求學時期的快樂回憶及一起並肩作戰的畫面，因此許廷鏗的髮型比較薯嘜，而欣宜就以孖辮造型出現，用此作區分畢業前後。其後見到許廷鏗再以眼鏡造型出現，但身影予人孤單，同時亦示意他跟欣宜最後只變成「一場同學」，當年的感情已不復再。二人出現張錦程扮演的老師退休活動，二人像陌生人般並坐在一起，但又有些熟悉感覺。最後他們離場後各自播出《青春頌》，但畫面見到有DEMO二字，暗示著這是兩位主角當年捱更抵夜創作的歌曲。現實中，《一場同學》與《青春頌》同是由藍奕邦作曲。

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