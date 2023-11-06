許廷鏗新歌MV邀欣宜拍攝 揭Joyce當女主角原因

許廷鏗新歌《一場同學》的MV今日(6日)正式首播，早前他釋出的預告片出現一名金髮女子，身形跟神隱多時的欣宜相似，而他在《叱咤》記招上也直認今次MV的女主角是欣宜，「其實係同佢一齊傾出嚟，一開始MV選角唔係預佢，都要睇佢狀態，咁佢話不如一齊做呢個MV，所以由佢做MV女主角。」

欣宜借MV宣布回歸幕前 在MV首播前，許廷鏗開live跟粉絲來一個MV導讀，並稱：「今次真係緊張仔，好耐冇出一個MV緊張到咁。」他續透露Joyce為何參與今次拍攝，「大家都知Joyce有出現，係我哋一齊諗嘅。本身佢一路都諗可以喺咩場合再出現返喺娛樂圈會好啲，佢問緊我意見，傾傾下佢就話不如喺我個MV度出現。」他表示當時口裡說好，但心裡覺得此事很重大，同時也代表著欣宜對他的信任。 願為朋友伸手 許廷鏗又重提當年林欣彤神隱了一段時間再出現，當時由他拖著對方一齊上台合唱。林欣彤事後曾在訪問中提到，當年上台前手震得非常厲害，幸有許廷鏗拖著她，給予她信心。許廷鏗表示在朋友堆中扮演鼓勵角色，但自己不想身邊的朋友出現一些調整心理時間，然而藝人很多時都會有這樣的情況。