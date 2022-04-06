許廷鏗月底推出限量黑膠碟 366隻特別版想買都難

許廷鏗去年宣布自組公司「自許紀錄」，日前預告將於自己生日當天推出黑膠大碟，這亦是他人生第一隻黑膠碟。在其公司的IG片段見到，許廷鏗收到第一隻黑膠試碟時，心情非常興奮，更感動得面容扭曲。他在專頁留言說︰「落針的一刻，與第一粒音響起前。那一𣊬間，空氣凝結了。《佛系人生》的第一粒音響起，一下子好像回到2021年一樣，那時候的確有不安有恐懼，因為獨立音樂之路太陌生。一年過後，這一支針告訴我們，當初的堅持太值得，今天落的是強心針。」

難掩興奮心情的他之後更開直播與歌迷分享喜悅，並高呼「我個仔出世啦！」他向大家展示試聽版黑膠碟說︰「我真係好感動，差啲喊出嚟！一聽到有音樂播出嚟，真係好想喊！一手一腳都參與整隻碟嘅製作，真係……鬆一口氣！」他又表示因為今次推出黑膠唱片，由一月開始籌備，從中遇到不少困難，亦學會不少相關知識，坦言「活到老，學到老」。他指今次只會推出黑膠碟，不會出CD，他說︰「真係同串流啲音好唔同，真係要買定黑膠唱片機。」網民隨時留言︰「估唔到消費券要all-in落黑膠唱片機」。

首張大碟與2021年有關

提到為何會考慮推出黑膠碟，許廷鏗說︰「其實『ALFRECORDS (自許紀錄)』第一隻唱片係希望可以做到有收藏性同有意義、有紀念性，而黑膠唱片就係我哋所有人聽嘅唱片最原先版本，所以作為我哋公司第一隻碟，希望做番最classic嘅黑膠唱片。」他表示今次只會推出1231隻，其中有366隻是特別版，他指這些數字是代表2021年，「成隻碟都係同2021年有關，希望同大家回顧2021年，走出未知嘅不安。366日係對應番所有日子，雖然2021年嘅2月係冇29日，但我都特別加入，所以變成366隻。」

不過，要成功購得這1231隻黑膠碟，許廷鏗表示屆時歌迷可以從網上購買，但366隻特別版只能用特別方式才可以獲得。他說︰「會喺alfrecords嘅IG度進行活動，所以想得到自己想要的號碼，就要留意alfrecords。」不過，如何屬於自己生日的黑膠碟，他就大賣關子，表示大家到時要努力便有機會得到。