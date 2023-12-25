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娛樂
2023-12-25 23:45:16

許廷鏗演唱會2023｜何浩文做攝影師兼幫手操肌 兼做埋髮型師

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何浩文擔任許廷鏗演唱會攝影師之一。

許廷鏗於昨日(24)26日舉辦「SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ，這也是他成立個人公司後的首個戶外音樂盛事他在台上逐一多謝今次參與的工作人員名單時，提起何浩文，原來他擔任今次個唱的大會攝影之一。

何浩文不停在台下走來走去拍攝。

許廷鏗在台上說︰「今次亦都有位新朋友仔，佢仲幫我操少少(肌)，其實佢有好多瓣，佢仲幫大家整埋頭髮，可能大家都有睇過佢嘅電影，就係何浩文。」何浩文不但任大會攝影，更為嘉賓之一的《全民造星V》Tommy擔任髮型師。

昨日所見，何浩文在台下隨住許廷鏗走到伸廷舞台，身上更帶有兩部不同相機方便拍攝，當遇到照片出來效果跟他預期有偏差時，不時嘆氣。何浩文早前亦有份參與許廷鏗的《一場同學》MV拍攝工作，而從他的IG見到Tommy有音樂表演時，他亦有充當髮型師及攝影師。

何浩文近年專研攝影。

何浩文早年憑電影《鴨王》成名，他亦拍過不少電影及無綫劇集，今年《一舞傾城》的「姑爺仔」令人留下深刻印象，現時為王晶旗下藝人。由於外型予人花弗，因而常被安排做負心漢，但現實中他有一位拍拖多年的女友，感情穩定。其實他不但演得，而且更曾以跳唱組合出道，亦曾為電影歌曲填詞，14年發表過個人單曲《Say You Love Me》，2015年親自監製歌曲《愛不起·對不起》

許廷鏗早前出的《一場同學》MV，何浩文有份參與。

早前何浩文在一活動上的身份是攝影師。

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