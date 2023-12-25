許廷鏗演唱會2023｜何浩文做攝影師兼幫手操肌 兼做埋髮型師

許廷鏗於昨日(24日)至26日舉辦「SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ」，這也是他成立個人公司後的首個戶外音樂盛事。他在台上逐一多謝今次參與的工作人員名單時，提起何浩文，原來他擔任今次個唱的大會攝影之一。

許廷鏗在台上說︰「今次亦都有位新朋友仔，佢仲幫我操少少(肌)，其實佢有好多瓣，佢仲幫大家整埋頭髮，可能大家都有睇過佢嘅電影，就係何浩文。」何浩文不但任大會攝影，更為嘉賓之一的《全民造星V》Tommy擔任髮型師。

昨日所見，何浩文在台下隨住許廷鏗走到伸廷舞台，身上更帶有兩部不同相機方便拍攝，當遇到照片出來效果跟他預期有偏差時，不時嘆氣。何浩文早前亦有份參與許廷鏗的《一場同學》MV拍攝工作，而從他的IG見到Tommy有音樂表演時，他亦有充當髮型師及攝影師。