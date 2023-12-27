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娛樂
2023-12-27 09:30:00

許廷鏗演唱會2023｜與鄧小巧合唱《微時》淚灑舞台 向欣宜下戰書一齊跳唱(有片)

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許廷鏗今次個唱的跳舞環節非常好看。(林俊源攝)

許廷鏗一連三場的「SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ」於今晚（26日）圓滿結束，戶外聚集了不少途人駐足欣賞。今日尾場一開始有COLLARMarf及芯駖一齊合唱《青春頌》及《ON/OFF》，二人以聖誕look登場，尾場亦繼續有WinWinCK、陳慧敏及《造星VTomy擔任表演嘉賓，好友鄧小巧就壓軸出場。

許廷鏗見鄧小巧即落淚

他表示來到尾場心情複雜，自己不捨得跟今次團隊的合作，坦言自己低估了搞戶外騷的複雜，加上今次更有搞市集，很多謝這些小店努力經營，自己亦有一間小小公司，很多謝大家支持成就了這次的舞台。他亦在台上用馬來西亞話向在場欣賞的嘉士伯老闆打招呼，並用日語多謝參與設計演唱會野餐墊的日本設計師。當他唱到《微時》，鄧小巧上台跟他合唱，他一度哽咽不能唱下去。

鄧小巧在唱畢之後大叫他做「大喊十」，她說︰「以前識你嘅時候唔係咁，以前我係大喊十，但佢就好(冷靜)，但依家佢每次唱呢首歌就……佢邀請我做嘉賓嘅時候話好輕鬆㗎。」許廷鏗就說︰「人愈大…唔係咁容易，我先頭走音走到咁，好對唔住大家！」

不捨得舞台

他又提到最近一次與鄧小巧到欣宜家中，「講起如果我哋無限資金、投資者，就可以做騷，你哋話做幾多場都得！嗰時我話……」小巧說︰「你話你無好似我哋咁鍾意做騷，我覺得你講大話，咁呢三場係做咩呀？」許廷鏗逐說自己因為很不捨得而落淚，小巧繼安慰他說明年可以再做，他說︰「再做真係好辛苦！(你終於知道我點解唔做獨立啦！哈哈！)呢個人話同我一齊行獨立條路，開個咩小島音樂，依家就簽咗大公司啦！」小巧稱做老闆是很辛苦，更謂做老闆也要看人面色。

自覺三場不夠喉

許廷鏗完騷接受訪問表示近年見到鄧小巧都會落淚，他稱《微時》都是出自對方手筆，內容都是圍繞住他們的關係，「人愈大就會有啲過客出現，小巧加埋欣宜、林欣彤都可以過咗咁多年都仲keep住，仲交心到。」談到為何說自己不愛太表演，他稱欣宜跟小巧可以表演無限場，但自己就會好理性想聲音是否受得住，而今次是他首次個唱連開三場，感覺不夠喉，開始感受到她們所說，「只要你鍾意個舞台，觀眾俾返力你，你會想無限延伸個舞台，我真係唔捨得！」

向欣宜下戰書

他逐稱自己的公司經營到如今有百幾二百人，是很難得的事，他又笑言自己是一個好老闆。問到欣宜有沒有到場，他表示對方有送花及訊息，並稱對方無論在任何一個地方都會支持自己，更笑言要跟對方下戰書，希望下年跟她一齊玩跳唱。他稱如跟對方比試，欣宜一定會覺得他的動作不夠好，但自己現時有信心可以教番她。

 

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許廷鏗表示為了今次個唱減了廿磅。

31號又要倒數

提到他倒數又再撻Q，他說︰「以後唔好再叫我倒數！咦！31號我要幫另外一個活動倒數！希望到時可以準啲！我唔知點解年年倒數唔到，係咪我有問題！倒數嘅嘢都係唔好搞我啦！」他稱24日當晚知道尚有一分鐘，感覺很輕鬆可以先吹下水，沒想到耳機傳來說「到咗啦！」於是發現又再失敗，笑言自己是一個倒數失敗的人，「下次搞其他日子倒數算啦！」

許廷鏗表示31號要參加倒數活動，希望到時可以準一點。

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